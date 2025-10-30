快訊

旺宏連虧9季 股價跌停深鎖、逾3.8萬張排隊要賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。聯合報系資料照
旺宏董事長吳敏求。聯合報系資料照

記憶體廠旺宏（2337）公布第3季財報，稅後淨損8.62億元，每股虧損0.47元，自2023年第3季以來已連續9個季度虧損，30日股價開低後重挫至跌停34.65元鎖死，跌停及市價賣單超過3.8萬張。

旺宏第3季營收82.14億元；毛利率13.5%，季減2.1個百分點、年減15.4個百分點；營益率為負13.9%；稅後淨損8.62億元；每股虧損0.47元，較第2季每股淨損0.69元收斂。

旺宏累計今年前3季營收211.51億元，年增6%；毛利率15.4%，年減11.2個百分點；營益率負15.6%；稅後淨損30.11億元；每股虧損1.62元，較去年同期每股淨損0.9元擴大。

董事長吳敏求表示，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）需求回溫，近期價格上漲，低密度嵌入式記憶體（eMMC）市況很熱；他表示，明年上半年雖然任天堂Switch 2遊戲機進入新舊產品交替期，需求較低迷，仍看好上半年NOR、eMMC需求都非常熱，明年將會成長非常多。

旺宏連虧9季，吳敏求坦言，對第3季財報感到失望，也跟投資人說抱歉；30日股價則是重挫， 早盤以35.9元開低後走低，下殺至跌停34.65元， 盤中雖力圖打開跌停，可惜賣壓沈重下仍是跌停深鎖，排隊賣單超過3.8萬張。

