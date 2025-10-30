長華第3季三率同升 每股純益0.86元 寫10季來新高

長華電材（長華*，8070）29 日公布 2025 年第 3 季營運成果，自結單季合併營收為新台幣 49.9 億元（以下幣別同），為連續第六個季度走揚；毛利率、營益率、純益率均較上季同步走揚，展現穩健營運與良好獲利體質。歸屬業主淨利為6.08 億元，以每股面額 1 元之股數計算，單季每股純益為0.86元，創自2023年第2季以來單季新高水準。

長華第 3 季合併營收為49.9億元，季增 5％、年增 12％；毛利率 19.3％、營益率 11.5％，分別較上季揚升 1.7 和 0.4 個百分點。隨著新台幣兌美元匯率回歸穩定區間，匯率波動風險降低，並轉為對營運有利，使毛利率表現與業外收益同步改善，獲利表現回到應有水準。長華第 3 季歸屬母公司稅後淨利 6.08億元，季增達453%，每股純益遠優於上季的0.16 元。

長華累計前三季合併營收 142.41 億元，年增 12％；毛利率19％，年減1 個百分點；營益率11％，與去年同期持平。歸屬業主純益為 10.5 億元，年減16％；每股純益1.49元。