長華第3季三率同升 每股純益0.86元 寫10季來新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華集團董事長洪全成。圖／本報資料照片
長華電材（長華*，8070）29 日公布 2025 年第 3 季營運成果，自結單季合併營收為新台幣 49.9 億元（以下幣別同），為連續第六個季度走揚；毛利率、營益率、純益率均較上季同步走揚，展現穩健營運與良好獲利體質。歸屬業主淨利為6.08 億元，以每股面額 1 元之股數計算，單季每股純益為0.86元，創自2023年第2季以來單季新高水準。

長華第 3 季合併營收為49.9億元，季增 5％、年增 12％；毛利率 19.3％、營益率 11.5％，分別較上季揚升 1.7 和 0.4 個百分點。隨著新台幣兌美元匯率回歸穩定區間，匯率波動風險降低，並轉為對營運有利，使毛利率表現與業外收益同步改善，獲利表現回到應有水準。長華第 3 季歸屬母公司稅後淨利 6.08億元，季增達453%，每股純益遠優於上季的0.16 元。

長華累計前三季合併營收 142.41 億元，年增 12％；毛利率19％，年減1 個百分點；營益率11％，與去年同期持平。歸屬業主純益為 10.5 億元，年減16％；每股純益1.49元。

相關新聞

牧德前三季每股賺13.28元

AOI廠商牧德昨（29）日公布財報，今年前三季每股純益達13.28元，優於去年同期的2.61元；前三季毛利率61.6%，...

瑞昱第3季每股賺6.69元

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（29）日舉行法說會公布第3季財報，單季每股純益6.69元。展望第4季，瑞昱預期，客戶將調...

光寶啟動120億元大募資

光寶（2301）啟動百億元大募資，董事會昨（29）日通過核准發行國內無擔保可轉換公司債，總金額上限120億元。光寶總經理...

錼創三動能 營運熱轉

錼創-KY創（6854）昨（29）日舉行法說會，看好2026年營運持續受惠於CoC（Chip on Carrier）出貨...

聯發科推 Chromebook 新晶片

聯發科（2454）強攻Chromebook再出招，昨（29）日宣布推出Kompanio 540晶片，助力打造學生專屬Ch...

