今年Q3營運不滿意…連虧9季 旺宏董事長吳敏求向投資人道歉
記憶體大廠旺宏（2337）今（29）日舉行召開法說會並公佈第3季財報，毛利率13.2%比上季15.6%更下滑，致單季稅後仍虧損8.62億元，每股虧損0.47元，連虧九季；旺宏董事長吳敏求為此在一開場對第3季營運表現不滿意，並向投資人道歉。
吳敏求說，旺宏雖加大力道出清庫存，因產品非一般市場可用到，加上閒置問題需努力改善。他強調，從11月起，他擔綱將研發團隊與工廠整合，因近期記憶體市況對旺宏有利，希望未來一年能做出有效成績，明年能改善能轉盈。
對於近期市況，吳敏求釋出正面訊息，強調目前NOR快閃記憶體需求成長、大廠退出eMMC儲存記憶體也有助填產能。
旺宏公第3季財報：單季營收82.14億元，季增21%、年增6%；毛利率13.5%，季減2.1個百分點、年減達15.4個百分點；稅後淨損8.62億元，季減32%、年增191%，每股虧損0.47元。前三季營收211.51億元、年增6%，毛利率15.4%、年減11.2個百分點；稅後淨損30.11億元，年增81%，每股虧損1.62元。
