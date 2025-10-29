快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

今年Q3營運不滿意…連虧9季 旺宏董事長吳敏求向投資人道歉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。聯合報系資料照
旺宏董事長吳敏求。聯合報系資料照

記憶體大廠旺宏（2337）今（29）日舉行召開法說會並公佈第3季財報，毛利率13.2%比上季15.6%更下滑，致單季稅後仍虧損8.62億元，每股虧損0.47元，連虧九季；旺宏董事長吳敏求為此在一開場對第3季營運表現不滿意，並向投資人道歉。

吳敏求說，旺宏雖加大力道出清庫存，因產品非一般市場可用到，加上閒置問題需努力改善。他強調，從11月起，他擔綱將研發團隊與工廠整合，因近期記憶體市況對旺宏有利，希望未來一年能做出有效成績，明年能改善能轉盈。

對於近期市況，吳敏求釋出正面訊息，強調目前NOR快閃記憶體需求成長、大廠退出eMMC儲存記憶體也有助填產能。

旺宏公第3季財報：單季營收82.14億元，季增21%、年增6%；毛利率13.5%，季減2.1個百分點、年減達15.4個百分點；稅後淨損8.62億元，季減32%、年增191%，每股虧損0.47元。前三季營收211.51億元、年增6%，毛利率15.4%、年減11.2個百分點；稅後淨損30.11億元，年增81%，每股虧損1.62元。

旺宏 快閃記憶體

延伸閱讀

高雄大發工業區塑膠工廠火警 警消趕赴滅火、起火原因待查

台股噴5780億元大量！三大法人回補111億元 攻下28200關卡

黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手打造德州全自動化機器人工廠

外資賣超271億元 玉山金續居賣超個股冠軍、兩天遭大賣逾18萬張

相關新聞

今年Q3營運不滿意…連虧9季 旺宏董事長吳敏求向投資人道歉

記憶體大廠旺宏（2337）今（29）日舉行召開法說會並公佈第3季財報，毛利率13.2%比上季15.6%更下滑，致單季稅...

南亞科股價飆漲 台塑企業3公司擬分別再賣1.8萬張

南亞科受惠DRAM缺貨漲價潮，股價驚驚漲。大股東台塑、台化、台塑化繼28日公告完成處分南亞科各2.5萬張後，今天3家公司...

聯電第3季每股純益1.2元 本季展望持平表現

聯電（2303）今(29)日公布2025年第3季財報，合併營收為新台幣591.3億元，較上季的587.6億元增加0.6%...

台積電續寫天價 化工高價股擁 AI 題材領漲傳產股

台股29日再創高，除台積電（2330）等科技股再寫天價外，傳產類股中，化工族群也連帶受惠，漲勢相對強。其中材料*-KY（...

台積電飆1,510元天價 市值39.15兆元

台積電ADR周二上漲1.1%，收在301.53美元，較台北交易溢價25.2%；台積電29日再寫歷史新高價，早盤以1,49...

毅嘉馬來西亞新廠落成 早盤股價呈價量齊揚

毅嘉科技（2402）28日在馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，鎖定車用及光通訊市場需求，在新廠題材帶動下，今（29）日早盤股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。