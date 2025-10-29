矽格第3季每股純益1.68元 寫近12季新高
IC封測業股票上市矽格公司（6257）今（29）日召開董事會通過2025年第3季財報：第3季合併營收達新台幣48.5億元，季增近2%，年增近6% ; 稅後純益9.0億元，季增達132%，年增也近57%；歸屬母公司業主純益為8.0億元，季增逾139%，年增也逾66%。換算純益1.68元，為近12季來新高。
矽格2025年前三季合併營業收入新台幣143.2億元，較去年同期增加近8%。稅後純益21.6億元，較去年同期減少逾6%。歸屬母公司淨利19.0億元，較去年同期減少逾4%。換算每股純益3.94元。
矽格公司表示，第3季營收及獲利皆優於去年同期，單季每股純益1.68元，為近12季新高，營運狀況漸入佳境。日前追加的資本支出至47億元，主要因應2026年第1季客戶增加測試AI、HPC、CPO、車用IC及手機IC的需求，目前進展順利，樂觀看待未來營收貢獻。
