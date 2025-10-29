牧德財報／前三季 EPS 達13.28元、毛利率衝上61.6% 較去年大幅成長
AOI廠商牧德（3563）29日公布財報，今年前三季每股稅後純益EPS達13.28元，優於去年同期僅2.61元，前三季毛利率衝上61.6%，優於去年同期約53%表現。
牧德今年第3季EPS為3.86元，也優於去年同期僅0.59元。牧德今年第3季單季淨利約2.25億元，毛利率55.6%。
牧德在大股東日月光投控（3711）加持下，業績穩健升溫，布局半導體效應逐步浮現，基本面持續轉強，先前已公告 114 年上半年度會計師核閱的財務報表，每股獲利EPS為9.42元，較去年上半年2.01元，大幅成長。
牧德董事長汪光夏日前親自主持並說明營運展望。他提到，牧德已不再是單純PCB相關AOI龍頭廠商，預期半導體營收可望達到15-20%甚至更高，公司海外布局與台灣產能研發都已有對應規畫，對營運樂觀以待。牧德也已獲得封測龍頭廠日月光投控投資參與董事會。
汪光夏當時也說，2026年1月竹科二廠開出電測機產能，至於先進封裝相關設備都會在竹科一廠生產，另外晶圓等級廠房則由潔淨室廠房投資鏵友益廠區可投入即時解決產能問題，後續可應對量產需求生產。
