快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

友達多元轉型 強攻能源

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

友達（2409）能源事業群總經理林恬宇昨（29）日表示，台灣表後能源儲能市場規模在未來三年約有5GW的規模，大約相當400億到500億元的投資規模，友達將積極發展表後儲能市場，擴大非面板營收來源，持續進行多元轉型。

台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan 2025）昨天登場，林恬宇說，因應政府推動表後儲能政策，友達深耕能源事業，今年攜手21家合作夥伴參加能源周。

他表示，友達憑藉長期履約的信譽、電廠建置實績與技術整合能力，今年以全方位綠電專家之姿，攜手夥伴打造一站式綠色解決方案，從電廠建置、能源管理到售後維運，全面提升用電效率、減碳並強化能源安全，「成為駛向永續未來的關鍵領航者」。

友達深化技術創新，運用集團資源，擴建再生能源產業鏈。透過關係企業星耀能源深耕電廠經營與投資，打造永續經營的綠能營運平台，利用在地供應鏈優勢進行產業鏈垂直整合與水平擴張，成功併網的裝置容量約359MW。星耀能源投資電站「茂正綠能教育園區」，以兼顧環境生態與社區永續發展，2025年獲得經濟部優良太陽光電系統光鐸獎肯定。

友達 電廠

延伸閱讀

消費信心疲軟加上AI轉型 全球企業加速裁員

新纖轉型 打造無人載具園區…新光InnovHUB動土

台中建商智慧轉型社區 AI智能服務、第三方驗屋雙管齊下

新北開明高職轉型全國首例 少子化退場變身長照法人

相關新聞

牧德前三季每股賺13.28元

AOI廠商牧德昨（29）日公布財報，今年前三季每股純益達13.28元，優於去年同期的2.61元；前三季毛利率61.6%，...

瑞昱第3季每股賺6.69元

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（29）日舉行法說會公布第3季財報，單季每股純益6.69元。展望第4季，瑞昱預期，客戶將調...

光寶啟動120億元大募資

光寶（2301）啟動百億元大募資，董事會昨（29）日通過核准發行國內無擔保可轉換公司債，總金額上限120億元。光寶總經理...

錼創三動能 營運熱轉

錼創-KY創（6854）昨（29）日舉行法說會，看好2026年營運持續受惠於CoC（Chip on Carrier）出貨...

聯發科推 Chromebook 新晶片

聯發科（2454）強攻Chromebook再出招，昨（29）日宣布推出Kompanio 540晶片，助力打造學生專屬Ch...

智易第3季 EPS 3.4元 創單季新高

網通廠智易（3596）昨（29）日公布第3季獲利創單季新高，每股純益3.4元；前三季每股純益9.43元，為同期最佳。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。