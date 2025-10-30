友達多元轉型 強攻能源
友達（2409）能源事業群總經理林恬宇昨（29）日表示，台灣表後能源儲能市場規模在未來三年約有5GW的規模，大約相當400億到500億元的投資規模，友達將積極發展表後儲能市場，擴大非面板營收來源，持續進行多元轉型。
台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan 2025）昨天登場，林恬宇說，因應政府推動表後儲能政策，友達深耕能源事業，今年攜手21家合作夥伴參加能源周。
他表示，友達憑藉長期履約的信譽、電廠建置實績與技術整合能力，今年以全方位綠電專家之姿，攜手夥伴打造一站式綠色解決方案，從電廠建置、能源管理到售後維運，全面提升用電效率、減碳並強化能源安全，「成為駛向永續未來的關鍵領航者」。
友達深化技術創新，運用集團資源，擴建再生能源產業鏈。透過關係企業星耀能源深耕電廠經營與投資，打造永續經營的綠能營運平台，利用在地供應鏈優勢進行產業鏈垂直整合與水平擴張，成功併網的裝置容量約359MW。星耀能源投資電站「茂正綠能教育園區」，以兼顧環境生態與社區永續發展，2025年獲得經濟部優良太陽光電系統光鐸獎肯定。
