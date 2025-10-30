瑞昱第3季每股賺6.69元

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（29）日舉行法說會公布第3季財報，單季每股純益6.69元。展望第4季，瑞昱預期，客戶將調整年末庫存水準，將持續謹慎穩健管理營運。瑞昱認為，明年表現將顯得強健，且首季將是強勢開局的情況。

由於今年上半年業績表現強勁，瑞昱第3季並未出現傳統旺季表現，單季合併營收294.91億元，季減7.6%，年減4.1%，毛利率49.7%，獲利34.29億元，季減12.3%，年減21.6%，每股純益6.69元。

瑞昱累計前三季合併營收為964.27億元，年增10.7%，歸屬母公司業主淨利為120.99億元，年增1.7%，每股純益23.59元。

瑞昱提到，關於ASIC業務，該公司正在進行遊戲與IT領域多個專案，未來也會將伺服器及相關應用納入其中。

展望本季各應用的情況，瑞昱指出，密切關注外部環境及所有終端市場的動態。該公司PC相關產品在經歷上半年的強勁業績後，第3季表現低於公司平均水準，第4季大多數PC客戶在庫存管理方面採謹慎態度，因此預期在明年首季出現顯著反彈前，PC相關銷售額可能進一步放緩。

消費性電子應用方面，瑞昱估計，本季大多數客戶會採取謹慎的庫存管理策略。在通訊網路領域，第3季受基礎設施投資、技術進步與地緣政治因素推動，市場呈現區域成長，預計經歷可能較疲軟的第4季後，成長態勢將持續到2026年。

另外，雖然市場與區域政策變數可能暫時減緩電動車成長力道，但評估汽車乙太網路業務表現依然會優於公司平均水準。

