聯發科推 Chromebook 新晶片

聯發科（2454）強攻Chromebook再出招，昨（29）日宣布推出Kompanio 540晶片，助力打造學生專屬Chromebook，搭載Kompanio 540的Chromebook預計明年元月起上市，助攻營運。

聯發科表示，現今的課堂學習已不僅僅依賴基本上網功能，該公司推出專為輕薄、便於攜帶Chromebook所設計的產品Kompanio 540，搭載八核心處理器，其中包含二顆安謀（Arm） Cortex-A78、雙核心圖形處理器，並支援高階LPDDR5記憶體與UFS 3.1快閃記憶體儲存。

聯發科指出，Kompanio 540的電池續航力較上一代產品增加35％，讓Chromebook用戶擁有全天候的高效生產力，且其高效能省電設計支援無風扇高效運作，既安靜又不影響學習。

聯發科已推出的Kompanio系列產品，包括為高階市場設計的Kompanio 1380，及為主流市場設計的Kompanio 838與Kompanio 820，還有為入門市場設計的Kompanio 500等。另外，該公司日前也發表以3奈米製程打造的Kompanio Ultra晶片，標榜可支援高達50 TOPS的AI處理效能。

聯發科現有運算解決方案包含平板、Chromebook，以及與輝達共同開發的 GB10專案，受惠於強勁的AI需求，今年預計有超過八成的營收成長幅度。