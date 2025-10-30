錼創三動能 營運熱轉

錼創-KY創（6854）昨（29）日舉行法說會，看好2026年營運持續受惠於CoC（Chip on Carrier）出貨成長，特別是電視、穿戴裝置與車用等三大應用將同步貢獻營收。

至於今年下半年營運，隨著韓系客戶重啟拉貨，搭配巨量轉移設備下半年入帳，法人看好本季營收可望較上季倍數增長。

錼創表示，Micro LED電視持續在通路販售，加上與9月與友達合作推出全球首款Micro LED手表供不應求，將為公司帶來更穩定的CoC營收，對2026上半年營運展望樂觀。

錼創說明，儘管第2季因進行史上最大一次增資後的匯率評價損失，出現業外虧損，導致單季每股淨損3.15元，且因客戶集中度高、產能閒置致第2季毛利率表現不佳，但公司已即時調整策略，加速分散CoC客戶。

錼創預期，隨著第3季與第4季產能利用率回升，毛利率將回溫，且第4季CoC出貨量因韓系客戶改版、穿戴與車用需求增溫，亦可望持續向上。

針對海外布局，錼創指出，在中國崑山設立的代工廠預計於2026年第3季後半段開始建置與試車，採代工（Foundry）模式，以「In China for China」服務當地面板廠，目標為客戶降低大型玻璃背板的運輸成本與風險，此布局亦是因應全球供應鏈區域化趨勢的必要策略。

在技術研發與產品趨勢方面，錼創強調，高階AR眼鏡應用鎖定美系客戶，持續推動單片全彩微型顯示器的開發，目標將尺寸微縮至0.18吋以下，以符合客戶對於輕薄、高亮度與高解析度的要求。