光寶啟動120億元大募資

光寶（2301）啟動百億元大募資，董事會昨（29）日通過核准發行國內無擔保可轉換公司債，總金額上限120億元。光寶總經理邱森彬透露，目前高階電源產能不足，正積極擴產，將對越南子公司增資2億美元（逾新台幣60億元），以支應營運成長需求。

光寶產能告急，擴產需要銀彈支援，談到這次120億元公司債籌資細節，光寶表示，將分別採競價拍賣與詢價圈購承銷方式，發行期間五年，票面利率為零，藉此強化資金結構，並支持公司長期營運與成長。

邱森彬表示，高階電源供不應求，「目前產能都已被客戶包了」，估計今年資本支出達六、七十億元，年增25%，主要支應美國、台灣高雄、越南等地擴充產能，預期將增加一倍產能，以滿足當地市場與終端客戶需求，估計2026年資本支出至少也有70億元。

邱森彬表示，第3季因PSU、PowerShelf、BBU產能不足，不然獲利表現會更好，目前持續擴充產能，不過目前還是不能滿足客戶需求，會繼續擴充產能。

法人問及，有關未來因應800V全新電力架構中固態變壓器（SST）的關鍵角色，邱森彬表示，SST是為了直接讓電流降壓變直流的技術，目前高壓直流已成趨勢，光寶已經成立研發中心，目前在初期階段。

法人關注光寶是否有開發DC／DC模組，邱森彬坦言，目前沒有出貨，主要因IP問題，不過仍有持續開發，因應HyperScale Data Center需求，未來將與半導體大廠合作，規避IP。