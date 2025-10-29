快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

南亞科股價飆漲 台塑企業3公司擬分別再賣1.8萬張

中央社／ 台北29日電
南亞科總部外觀。聯合報系資料照
南亞科總部外觀。聯合報系資料照

南亞科受惠DRAM缺貨漲價潮，股價驚驚漲。大股東台塑、台化台塑化繼28日公告完成處分南亞科各2.5萬張後，今天3家公司再度公告，將繼續分別再處分1.8萬張南亞科持股。

台塑、台化、台塑化今天再度公告，擬各處分南亞科普通股1.8萬張；以南亞科今天收盤股價133元換算，各自處分金額約新台幣23.94億元，合計處分金額高達71.82億元。

台塑、台化、台塑化曾在9月底同步公告，各申讓南亞科持股2.5萬張；3家公司昨天同步公告已正式處分完畢，平均每股處分均價約98元，合計交易總金額約74億元。

由於南亞科股價持續居高，台塑、台化、台塑化決定繼續調節持股。目前3家公司對南亞科的持股比重各約9.9985%，若完全處分後，預計降至9.4176%。

隨著AI熱潮帶動高階HBM記憶體需求，連帶引發主流記憶體供需失衡，掀起缺貨、漲價潮，近期DRAM族群股價表現強勢，南亞科股價獲市場買盤推升，今天再上漲3元，終場收在133元；若自9月初低點45.65元起算，短短2個月波段漲幅達1.9倍，並高於台塑企業3家公司上一輪處分均價98元逾3成價差。

南亞科 台塑化 台化

延伸閱讀

台塑集團賣南亞科股票 交易總金額74億元

乙烯跌價 台塑、台聚減壓

南亞科（2408）昨漲停鎖死！郭哲榮改變主意不賣了：最有機會再漲100元

記憶體股價噴發⋯外資喊「加碼力積電」反被唱衰！網勸：打八折看待

相關新聞

南亞科股價飆漲 台塑企業3公司擬分別再賣1.8萬張

南亞科受惠DRAM缺貨漲價潮，股價驚驚漲。大股東台塑、台化、台塑化繼28日公告完成處分南亞科各2.5萬張後，今天3家公司...

聯電第3季每股純益1.2元 本季展望持平表現

聯電（2303）今(29)日公布2025年第3季財報，合併營收為新台幣591.3億元，較上季的587.6億元增加0.6%...

台積電續寫天價 化工高價股擁 AI 題材領漲傳產股

台股29日再創高，除台積電（2330）等科技股再寫天價外，傳產類股中，化工族群也連帶受惠，漲勢相對強。其中材料*-KY（...

台積電飆1,510元天價 市值39.15兆元

台積電ADR周二上漲1.1%，收在301.53美元，較台北交易溢價25.2%；台積電29日再寫歷史新高價，早盤以1,49...

毅嘉馬來西亞新廠落成 早盤股價呈價量齊揚

毅嘉科技（2402）28日在馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，鎖定車用及光通訊市場需求，在新廠題材帶動下，今（29）日早盤股...

欣興2025年前三季 EPS 2.06元

印刷電路板（PCB）族群公布財報與自結，載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布前三季獲利31.38億元，前三季每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。