南亞科股價飆漲 台塑企業3公司擬分別再賣1.8萬張

南亞科受惠DRAM缺貨漲價潮，股價驚驚漲。大股東台塑、台化、台塑化繼28日公告完成處分南亞科各2.5萬張後，今天3家公司再度公告，將繼續分別再處分1.8萬張南亞科持股。

台塑、台化、台塑化今天再度公告，擬各處分南亞科普通股1.8萬張；以南亞科今天收盤股價133元換算，各自處分金額約新台幣23.94億元，合計處分金額高達71.82億元。

台塑、台化、台塑化曾在9月底同步公告，各申讓南亞科持股2.5萬張；3家公司昨天同步公告已正式處分完畢，平均每股處分均價約98元，合計交易總金額約74億元。

由於南亞科股價持續居高，台塑、台化、台塑化決定繼續調節持股。目前3家公司對南亞科的持股比重各約9.9985%，若完全處分後，預計降至9.4176%。

隨著AI熱潮帶動高階HBM記憶體需求，連帶引發主流記憶體供需失衡，掀起缺貨、漲價潮，近期DRAM族群股價表現強勢，南亞科股價獲市場買盤推升，今天再上漲3元，終場收在133元；若自9月初低點45.65元起算，短短2個月波段漲幅達1.9倍，並高於台塑企業3家公司上一輪處分均價98元逾3成價差。