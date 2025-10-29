訊連法說會／第3季獲利年增200% 樂觀第4季及明年營收成長

訊連（5203）29日召開法說會，受惠三大產品線同步成長，加上業外收益轉正，帶動第3季稅後純益來到1.32億元，相較上季轉虧為盈，且年增200.7%，單季每股純益（EPS）達1.67元。展望後市，訊連指出，對於今年第4季與明年營收成長持續保持樂觀。

訊連公布今年第3季營收為6.36億元，季增6.2%、年增21.5%，主要受惠三大產品線皆較去年同期成長，毛利率84.7%，季減1.1個百分點、年增0.1個百分點，營益率14.4%，季減0.9個百分點、年增4.3個百分點。此外，因外匯收入轉為正數，業外收入出現明顯改善。

累計訊連今年前三季營收18.06億元、年增16.8%，毛利率84.9%、年增0.3個百分點，營益率13.9%、年增5.4個百分點，儘管訊連本業大幅成長，但在今年第2季匯損侵蝕獲利情況下，導致前三季稅後純益降至2.04億元、年減10.6%，每股純益為2.58元。

依產品線分類之營收貢獻度來看，訊連2025年Create B2C第3季營收及前三季營收均達歷史新高，其中，旗艦產品PowerDirector & PhotoDirector 及新興產品MyEdit & Promeo營收持續成長。

展望後市，訊連指出，對於今年第4季與明年營收成長持續保持樂觀；其中，在Create B2C業務上，將持續整合 AI 技術優化產品，提升產品競爭力。至於FaceMe產品線今年前三季營收成長動能顯著提升，對第4季與明年營收成長樂觀看待。