聯電第3季每股純益1.2元 本季展望持平表現

聯電（2303）今(29)日公布2025年第3季財報，合併營收為新台幣591.3億元，較上季的587.6億元增加0.6%。與去年同期相比，本季的合併營收減少2.2%。2025年第3季毛利率達到29.8%，優於前一季的28.7%，歸屬母公司純益為149.8億元，每股純益1.20元，也優於前一季的0.71元；累計前三季每股純益2.53元。

聯電共同總經理王石表示，第3季公司觀察到多數市場領域的需求增加，帶動晶圓出貨量成長3.4%，產能利用率提升至78%。其中，受惠於智慧型手機和筆記型電腦的銷售回溫，推動客戶補貨訂單。此外，22奈米技術平台持續在市場中展現差異化優勢，目前22奈米營收已佔整體銷售超過10%。2025年預計將有超過50項產品設計定案(tape-outs)，且預期22奈米營收貢獻在2026年將持續提升。依循為客戶提供高度差異化特殊製程的策略，公司近期宣布55奈米BCD平台已準備就緒。除了行動與消費性應用外，這項新平台符合最嚴格的車用標準，能廣泛應用於汽車及工業領域。

王石說，展望未來，預期第3季晶圓出貨量將與第3季持平，2025年全年出貨量將達到低雙位數(low teens)成長。聯電未來將持續提供具競爭力的製程技術，以滿足市場多元化應用的需求，並預期能在全面性的市場復甦中受惠，特別是我們22奈米邏輯及特殊製程平台，將成為未來成長的主要動能。