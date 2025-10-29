光寶科財報／前三季 EPS 4.94元 看好 AI 驅動、本季營收持續向上

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）29日召開法說會，公布第3季稅後純益46.5億元，每股純益2.05元，累計今年前三季營收1,217億元，毛利率23.3%，營業利益率9.9%；稅後淨利113億元，每股純益（EPS）4.94元。

光寶表示，新一代AI伺服器、雲端電源管理方案出貨暢旺，雲端部門營收在第3季倍數成長。第3季營業毛利達112.4億元，季增26%、營業利益46.8億元，季增26%；營業毛利率25%，季增2.9個百分點；營業利益率10.4%，季增1.2個百分點。

光寶總經理邱森彬表示，我們於2025年初即明確提出深化核心事業與策略布局，作為推動全年營運重返正成長的關鍵。光寶自第1季起展現穩健成長動能，至第3季營收已連續達成年增、季增雙升，顯示營運穩步回升、策略成效逐步展現。

在全球產能的規劃，光寶具備擴充力、敏捷力、與穩健財務三大核心競爭力，能快速擴展規模、靈活因應市場變化，以穩健財務支撐長期投資與創新，加速全球化布局。面對全球政經挑戰，公司持續驅動營運模式升級、強化產品附加價值、高值化技術與全球供應鏈韌性。新產品與產能擴充集中台灣、越南與北美，靈活配置產能以敏捷回應市場變化與需求，進一步推升全球業務成長力道。

光寶科在2025 OCP全球峰會發表次世代兆瓦級整合式電源與液冷解決方案，包含800 VDC Power Rack (高壓直流降壓電源機櫃)、BBU、Capacitor Shelf (電容機架)；以及2.1MW in-Row CDU、280kW in-Rack CDU及140kW Liquid to Air Sidecar等液冷系統，協助客戶建構高效能AI基礎建設。隨著新一代AI晶片放量，相關解決方案需求持續成長。

展望本季，光寶科表示，核心事業將展現年、季雙成長，三大領域推進動能來自於高規格 AI 電能管理系統，包含電源、儲能及液冷等整合式機櫃出貨持續年、季雙成長。BBU與33kW Power Shelf出貨穩定增加；液冷散熱系統(Liquid Cooling)已進入生產階段。新一代平台110kW Power Shelf已進入客戶驗證階段，將驅動後續成長，展現光寶科在高效能AI解決方案的技術領先與市場競爭力。

此外，受惠高階不可見光在紅外線感測、工控需求提升，Mini LED 應用於新一代電競 PC 與手機亦持續成長。至於高階 IT 電源出貨成長，低軌衛星電源表現尤為強勁，成為成長重要推力。

光寶科 AI 布局

