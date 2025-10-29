快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

光寶科財報／第3季 EPS 2.05元、季增47% 核心事業動能強勁營運續成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光寶科（2301）29日公布2025年第3季營運成果，第3季營收449億元，年增22%、季增11%。光寶自第1季起穩健成長，至第3季營收持續呈現年、季雙增趨勢，第3季稅後淨利46.5億元，每股純益2.05元，季增47%。

光寶科表示，新一代AI伺服器、雲端電源管理方案出貨暢旺，雲端部門營收在第3季倍數成長；第3季營業毛利112.4億元，季增26%；營業利益46.8億元，季增26%；營業毛利率達25%，季增2.9個百分點；營業利益率為10.4%，季增1.2個百分點。

光寶科累計今年前3季營收1,217億元，毛利率23.3%，營業利益率9.9%；稅後淨利113億元，每股純益4.94元，年增27%。

光寶科總經理邱森彬表示，在今年初即明確提出深化核心事業與策略布局，作為推動全年營運重返正成長的關鍵；自第1季起展現穩健成長動能，至第3季營收已連續達成年增、季增雙升，顯示營運表現穩步回升、策略成效逐步展現。

邱森彬指出，在全球產能的規劃，具備擴充力、敏捷力、與穩健財務三大核心競爭力，能快速擴展規模、靈活因應市場變化，以穩健財務支撐長期投資與創新，加速全球化布局。面對全球政經挑戰，將持續驅動營運模式升級、強化產品附加價值、高值化技術與全球供應鏈韌性。

邱森彬表示，新產品與產能擴充集中於台灣、越南與北美，靈活配置產能以敏捷回應市場變化與需求，進一步推升全球業務成長力道。

展望第4季，核心事業將展現年、季雙成長；新一代平台110 kW Power Shelf將加速出貨成長動能；三大領域推進動能包括，高規格AI電能管理系統，含電源、儲能及液冷等整合式機櫃出貨持續年、季雙成長。BBU與33kW Power Shelf出貨穩定增加；液冷散熱系統(Liquid Cooling)已進入生產階段。新一代平台110kW Power Shelf已進入客戶驗證階段，將驅動後續成長，展現光寶在高效能AI解決方案的技術領先與市場競爭力。

另外，受惠於高階不可見光在紅外線感測、工控需求提升；Mini LED應用於新一代電競PC與手機亦持續成長；第三個動能為高階IT電源出貨成長，低軌衛星電源表現尤為強勁，成為成長重要推力。

光寶科 營收

延伸閱讀

欣興2025年前三季 EPS 2.06元

精測2025年前三季 EPS 21.73元 需求暢旺

是方2025年前三季 EPS 11.7元 配息6.6元

生展2025年前三季 EPS 8.62元 法人點讚

相關新聞

台積電續寫天價 化工高價股擁 AI 題材領漲傳產股

台股29日再創高，除台積電（2330）等科技股再寫天價外，傳產類股中，化工族群也連帶受惠，漲勢相對強。其中材料*-KY（...

台積電飆1,510元天價 市值39.15兆元

台積電ADR周二上漲1.1%，收在301.53美元，較台北交易溢價25.2%；台積電29日再寫歷史新高價，早盤以1,49...

毅嘉馬來西亞新廠落成 早盤股價呈價量齊揚

毅嘉科技（2402）28日在馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，鎖定車用及光通訊市場需求，在新廠題材帶動下，今（29）日早盤股...

欣興2025年前三季 EPS 2.06元

印刷電路板（PCB）族群公布財報與自結，載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布前三季獲利31.38億元，前三季每股純益...

智原2025年前三季 EPS 2.01元 年營收將衝高

智原（3035）昨（28）日公布第3季歸屬母公司業主淨利1.52億元，雖較第2季大增逾4.8倍，但較去年同期衰退42.4...

台灣大打造跨境旅遊平台 串聯七家國際電信

看準亞太跨境旅遊人次快速成長，台灣大（3045）昨（28）日宣布，串聯日本KDDI、新加坡Singtel、泰國AIS等七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。