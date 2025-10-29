光寶科財報／第3季 EPS 2.05元、季增47% 核心事業動能強勁營運續成長

光寶科（2301）29日公布2025年第3季營運成果，第3季營收449億元，年增22%、季增11%。光寶自第1季起穩健成長，至第3季營收持續呈現年、季雙增趨勢，第3季稅後淨利46.5億元，每股純益2.05元，季增47%。

光寶科表示，新一代AI伺服器、雲端電源管理方案出貨暢旺，雲端部門營收在第3季倍數成長；第3季營業毛利112.4億元，季增26%；營業利益46.8億元，季增26%；營業毛利率達25%，季增2.9個百分點；營業利益率為10.4%，季增1.2個百分點。

光寶科累計今年前3季營收1,217億元，毛利率23.3%，營業利益率9.9%；稅後淨利113億元，每股純益4.94元，年增27%。

光寶科總經理邱森彬表示，在今年初即明確提出深化核心事業與策略布局，作為推動全年營運重返正成長的關鍵；自第1季起展現穩健成長動能，至第3季營收已連續達成年增、季增雙升，顯示營運表現穩步回升、策略成效逐步展現。

邱森彬指出，在全球產能的規劃，具備擴充力、敏捷力、與穩健財務三大核心競爭力，能快速擴展規模、靈活因應市場變化，以穩健財務支撐長期投資與創新，加速全球化布局。面對全球政經挑戰，將持續驅動營運模式升級、強化產品附加價值、高值化技術與全球供應鏈韌性。

邱森彬表示，新產品與產能擴充集中於台灣、越南與北美，靈活配置產能以敏捷回應市場變化與需求，進一步推升全球業務成長力道。

展望第4季，核心事業將展現年、季雙成長；新一代平台110 kW Power Shelf將加速出貨成長動能；三大領域推進動能包括，高規格AI電能管理系統，含電源、儲能及液冷等整合式機櫃出貨持續年、季雙成長。BBU與33kW Power Shelf出貨穩定增加；液冷散熱系統(Liquid Cooling)已進入生產階段。新一代平台110kW Power Shelf已進入客戶驗證階段，將驅動後續成長，展現光寶在高效能AI解決方案的技術領先與市場競爭力。

另外，受惠於高階不可見光在紅外線感測、工控需求提升；Mini LED應用於新一代電競PC與手機亦持續成長；第三個動能為高階IT電源出貨成長，低軌衛星電源表現尤為強勁，成為成長重要推力。