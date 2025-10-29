台積電續寫天價 化工高價股擁 AI 題材領漲傳產股

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台股29日再創高，除台積電（2330）等科技股再寫天價外，傳產類股中，化工族群也連帶受惠，漲勢相對強。其中材料*-KY（4763）量價齊揚，漲逾4%表現最出色，上品（4770）、國精化（4722）、勝一（1773）、三福化（4755）等三位數高價股也齊步走揚逾1%，是族群領漲指標。

國精化盤中一度漲近8%，後漲幅又收斂至2%左右，成交量逾6,000張；材料也一度漲逾半根停板，成交量破萬張。此外，勝一今日即將公布第3季財報，盤中上漲逾2%；台積電CoWos先進製程光阻剝離液的供應商三福化本周將公布財報，今日股價也漲近2%。

國精化受惠銅箔基板（CCL）需求旺，旗下兩大電子級化學產品線訂單湧入，其中，高速運算5G材料（HC材）擴產計畫提前，明年第1季放量、第2季再增兩條產線，PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）也將於明年首季投產；法人預期，HC材提前擴產，有望使大幅改善該公司獲利結構，毛利率將再獲推升，看好明年業績成長。

材料*-KY近期則傳出積極進軍臉書母公司Meta AI眼鏡供應鏈，與義大利Mazzucchelli公司合作，以拓展旗下高端醋酸光學材料供應能力，特別針對Meta與Luxottica合作開發的AI智慧眼鏡。

勝一為電子級溶劑大廠，近年隨半導體跟電子產業的應用增加，營收和獲利都有穩定成長；該公司營收結構中，約七成來自電子級溶劑產品。第3季為電子與半導體產業拉貨旺季，也帶旺營收。

