台積電飆1,510元天價 市值39.15兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電ADR周二上漲1.1%，收在301.53美元，較台北交易溢價25.2%；台積電29日再寫歷史新高價，早盤以1,495元開高， 盤中衝達1,510元的天價， 市值突破39兆元， 增達39兆1,582億元。

台股早盤以28,157.91點開出， 上漲208.8點， 隨著台積電衝上新天價，大盤指數也衝達28334.91點， 上漲385.8點，創下歷史新高， 台積電早盤以1,495元開高， 盤中衝上1,510元，再創歷史新高。

台積電第3季合併營收9,899.2億元，季增6 %，年增30.3%；稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元。若以美元計算，第3季營收331 億，年增40.8%，季增10.1 %。第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為 45.7%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預估合併營收322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。

台積電二度上修全年展望，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）。

台積電

