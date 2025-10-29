毅嘉馬來西亞新廠落成 早盤股價呈價量齊揚

毅嘉科技（2402）28日在馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，鎖定車用及光通訊市場需求，在新廠題材帶動下，今（29）日早盤股價呈現價量齊揚，盤中最高來到54.7元。

毅嘉表示，新廠2030年的營運目標將可望達到集團總營收規模40%以上的占比，成為毅嘉科技集團第二大的生產製造中心。

毅嘉科技集團於馬來西亞檳城投資建廠始於1989年，2024年毅嘉科技為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，擴充馬來西亞廠區以提升毅嘉科技集團位於東南亞的生產製造產能。毅嘉居林廠區占地共11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約30,000平方米。

新建廠房共四層樓，廠房總面積超過55,000平方米，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和人工智慧，體現了工業4.0的核心原則，並專注於招募高技能人才，未來預計將可創造當地超過1,000個就業機會。