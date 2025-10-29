快訊

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

毅嘉馬來西亞新廠落成 早盤股價呈價量齊揚

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

毅嘉科技（2402）28日在馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，鎖定車用及光通訊市場需求，在新廠題材帶動下，今（29）日早盤股價呈現價量齊揚，盤中最高來到54.7元。

毅嘉表示，新廠2030年的營運目標將可望達到集團總營收規模40%以上的占比，成為毅嘉科技集團第二大的生產製造中心。

毅嘉科技集團於馬來西亞檳城投資建廠始於1989年，2024年毅嘉科技為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，擴充馬來西亞廠區以提升毅嘉科技集團位於東南亞的生產製造產能。毅嘉居林廠區占地共11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約30,000平方米。

新建廠房共四層樓，廠房總面積超過55,000平方米，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和人工智慧，體現了工業4.0的核心原則，並專注於招募高技能人才，未來預計將可創造當地超過1,000個就業機會。

毅嘉科技 馬來西亞

延伸閱讀

神盾集團 AI 晶片2027年量產計畫啟動 出海馬來西亞與主權基金合資

東南亞簽約川普…收益低

馬來西亞新廠落成 毅嘉衝刺車用、光通訊

台馬警方聯手破獲跨國運毒！黑幫主嫌藏毒手機殼 走私4.2公斤海洛因

相關新聞

台積電飆1,510元天價 市值39.15兆元

台積電ADR周二上漲1.1%，收在301.53美元，較台北交易溢價25.2%；台積電29日再寫歷史新高價，早盤以1,49...

毅嘉馬來西亞新廠落成 早盤股價呈價量齊揚

毅嘉科技（2402）28日在馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，鎖定車用及光通訊市場需求，在新廠題材帶動下，今（29）日早盤股...

欣興2025年前三季 EPS 2.06元

印刷電路板（PCB）族群公布財報與自結，載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布前三季獲利31.38億元，前三季每股純益...

智原2025年前三季 EPS 2.01元 年營收將衝高

智原（3035）昨（28）日公布第3季歸屬母公司業主淨利1.52億元，雖較第2季大增逾4.8倍，但較去年同期衰退42.4...

台灣大打造跨境旅遊平台 串聯七家國際電信

看準亞太跨境旅遊人次快速成長，台灣大（3045）昨（28）日宣布，串聯日本KDDI、新加坡Singtel、泰國AIS等七...

達明第3季 EPS 0.41元 市場需求回溫

協作機器人大廠達明（4585）昨（28）日公布今年第3季財報，隨著匯率因素降低，加上市場需求回溫，第3季稅後純益3,69...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。