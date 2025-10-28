快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

豐謙2025年前三季 EPS -0.08元 持續推案

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

豐謙建設（5523）董事會昨（28）日通過前三季合併財報，合併營業毛利298.3萬元，稅後虧損1,195萬元，每股稅後虧損0.08元。豐謙明、後兩年包括「謙18」、「HOME+」及「植得」等案陸續完工認列，三案總銷約80億元，將帶動營運轉正。

豐謙表示，國內房市儘管面臨政府重手打房，市場買氣明顯縮手，不過公司仍看好六都人口紅利、就業機會的蛋黃區前景，將持續購地推案。對於營運展望，豐謙強調，公司保留未分配盈餘逾14億元，股利政策將維持一定水準。

另外，豐謙取得國家住都中心位於新竹的「建功高中南側地區公辦都更案」，基地面積達1.2萬坪，扣除200戶社宅，預計可分回1,300戶住宅，目前此案都更審議作業持續進行中，力拚明年完成都更程序及取得建照。

此案基地鄰近新竹市清華大學、竹科，將規劃六棟地上30層商場與集合式住宅大樓，總投資金額約170億元，預計2030年完工。

公辦都更 財報

延伸閱讀

瞄準台中捷運宅 新美齊、亞昕、冠德搶推案

弱弱相殘 精障者成平宅改建最大輸家

為融入社區…精障者助平宅弱勢遷居 助人者卻憂心服務關係「白搭」

新北第20家日照中心 中和安邦青年社宅成立日間照顧中心今啟用

相關新聞

精測2025年前三季 EPS 21.73元 需求暢旺

測試介面業者精測昨 （28） 日公告第3季營運成果報告，單季合併歸屬母公司業主淨利達2.76億元 ，季增27.8% 、年...

是方2025年前三季 EPS 11.7元 配息6.6元

是方電訊（6561）昨（28）日公布第3季財報，單季每股純益3.47元，累計今年前三季每股純益11.7元，再創同期新高。

互動2025年前三季 EPS 2.82元 第4季會更好

互動國際數位（6486）昨（28）日公布第3季財報，單季每股純益0.81元，累計今年前三季每股純益2.82元。法人表示，...

安格揪團攻實體 AI

神盾集團旗下安格繼日前透過參與欣普羅私募，攜手打造「AI之眼」後，安格、欣普羅昨（28）日宣布再結合神盾集團旗下芯鼎、鈺...

創櫃菁英選拔 三贏家出列

櫃買中心（Taipei Exchange）長期透過創櫃板與多元豐沛的輔導資源，協助中小微新創企業成長。為發掘具備創新創意...

中光電積極擴產無人機

中光電（5371）昨（28）日舉行法說會指出，無人機事業被視為未來數年重要營運成長來源，今年前三季已認列無人機營收約10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。