生展2025年前三季 EPS 8.62元 法人點讚

生達集團旗下金雞母生展（8279）昨（28）日公布今年第3季財報，前三季稅後純益2.33億元，年增28.5%，前三季每股稅後純益（EPS）8.62元；其中第3季稅後純益8,501.6萬元，年增17.5%，單季EPS 3.14元。法人預期，以生展前三季獲利表現來看，全年有望為公司賺一個股本以上。

生展表示，今年前三季財報突出，主因公司新產品推出為台灣市場帶來新客戶，進而推動前三季營收16.56億元，較去年同期成長7.6%，光是9月合併營收2.18億元，年增也達到17.5%。雖然第3季獲利表現不如上一季，但是進入第4季為傳統淡季，公司要力拚營運表現不輸於前兩季。

生展近年力推新代工模式，整合客戶從原料端開發、配方設計、專利申請到成品完成的一條龍服務，除毛利率較單純代工提升外，也增加客戶黏著度。