聚陽第3季EPS 3.48元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（28）日公布第3季財報，營運表現受關稅與匯率影響略顯壓力，不過業外表現明顯改善，匯兌收益約2,000萬元，使業外虧損縮小至950萬元，單季稅後純益8.58億元，年減26.6%，單季每股純益3.48元。

聚陽第3季單季毛利率22.41%，較去年同期下滑逾1個百分點；營業利益10.92億元，年減31.3%。累計前三季營收265.02億元，年減0.99%，與去年持平；毛利率24.32%，年減近1個百分點；稅後純益27.45億元，年減12.8%，每股純益11.13元。

聚陽指出，第3季毛利率下滑主要反映與客戶分攤約3%的關稅所致，但由於工廠效率提升與產品結構優化，使實際影響小於預期。若未來終端價格能反映關稅，分攤機制可望取消，將有助毛利率回升。

聚陽表示，今年5月新台幣急升，公司已調整報價，將匯率變動反映至第3季售價，使平均售價（ASP）年增約4%，抵銷匯率不利影響。匯兌收益挹注下，業外虧損大幅收斂，相較去年同期改善幅度明顯。

展望第4季，聚陽指出，8月1日美國關稅底定後，客戶對成本結構更有把握，訂單逐步回流大型供應商。第4季營收可望接近去年同期水準，營運下滑幅度縮小，亦有機會持平，毛利率則力求回升或至少維持穩定。

聚陽目前正與主要客戶洽談2026年第1季訂單，能見度約至3月初，整體氛圍較今年樂觀。公司預期2026年產業需求將優於2025年，運動盤的成長動能相對強於流行服飾盤。

聚陽 毛利率

