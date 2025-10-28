水資源整合龍頭廠商國統（8936）昨（28）日公告取得自來水公司的「豐原一場一、二期淨水設施更新統包工程」標案，工程總金額近16.6億元，目前在手工程訂單超過200億元，未來隨著進度推進，將可反映在營運表現上。

國統表示，受益南科高雄第二（橋頭）園區汙水處理廠一期新建工程、石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程、鯉魚潭場第二送水管工程-管（二）等標案工程持續進行，挹注該公司營收增長。

以9月來看，單月營收7.33億元，創新高，並較上月及去年同期大增48%與57%；第3季營收17.34億元、較第2季增加23%，且較去年同期成長45%，前三季整體營運逐步增溫。

國統昨日公告，接獲自來水公司通知，針對「豐原一場一、二期淨水設施更新統包工程」的標案，公司獲評選為第一序位。此工程是該公司為代表廠商，與子公司建壹營造共同投標，工程總金額近16.6億元。

國統進一步指出，目前在手工程訂單超過200億元，預計未來三年內將隨工程進度逐步認列，公司並積極爭取政府再生水、汙水處理廠、海水淡化廠及重大管線布建等工程標案，整體營運展望可望維持穩健的成長動能。

據了解，國統將於今日至31日參加由外貿協會主辦的「2025台灣國際水週（TIWW）」，在南港展覽館一館展出多項水資源技術成果。並憑藉多年在海水淡化、水處理及管線領域的專業成果與實際行動，在此次國際水週獲首屆「AquaImpact永續水標誌」肯定。

國統自2004年起，於澎湖建置全台第一座民間自營運的海水淡化廠，穩定供應離島用水，使澎湖成為全台唯一不缺水的地區，也成為國內最具指標性的海淡案例。該公司去年更承攬全台規模最大的海水淡化廠-台南海淡廠第一期工程（全期規劃每日20萬公噸、第一期10萬公噸目前興建中），協助政府強化南部地區供水韌性與永續發展。