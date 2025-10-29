睿生第3季 EPS 0.5元 鑫科-0.05元

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

睿生光電（6861）昨（28）日公布第3季財報，單季歸屬母公司稅後純益2,975萬元，季減7.16%、年減3.8%，每股純益0.5元；累計今年前三季稅後純益1.05億元，年減6.81%，每股純益2.52元。

睿生光電第3季單季營收6.74億元，季增22.55%、年增39.39%。

主要動能受惠於高階氧化銦鎵鋅（IGZO）面板產品持續切入大型醫療器材客戶，並成功打入牙科、手術C-arm等應用，相關出貨量穩健增加。

【記者籃珮禎／台北報導】鑫科（3663）昨（28）日董事會通過第3季財報，單季歸屬於母公司業主淨損540.9萬元，每股淨損0.05元。

鑫科第3季營收13.35億元，季減2.77%，年減6.82%。累計前三季營收40.88億元，年增2.32%。累計歸屬於母公司業主淨損778.1萬元，每股淨損0.07元。

