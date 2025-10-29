台灣大打造跨境旅遊平台 串聯七家國際電信

看準亞太跨境旅遊人次快速成長，台灣大（3045）昨（28）日宣布，串聯日本KDDI、新加坡Singtel、泰國AIS等七家國際電信，打造全球首創跨境旅遊平台「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」，涵蓋全球3.5億名行動用戶，未來更將攜手導入點數兌換與跨境金流機制。

KDDI Summit 2025昨天在日本東京舉行，台灣大、KDDI 、Singtel、AIS、菲律賓GOMO、香港HKT、澳洲Optus、印尼Telkomsel等七大國際電信夥伴合作，看好亞太跨境旅遊人次成長，自2024至2026年以每年15%至20%複合成長率增長，但旅客長期受困於優惠分散、身分驗證繁瑣、支付不便與語言隔閡等等數位痛點。

台灣大指出，WanderJoy從此痛點切入，以電信App為統一介面，整合八家電信業者App旗下生態圈，覆蓋超過3.5億名用戶，WanderJoy將傳統的電信漫遊服務，升級為「跨境生活入口」，用戶無需更換SIM卡，即可透過原號漫遊服務，即時取得當地食宿遊購獨家優惠，並實現累積點數與安全支付。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大鏈結AppWorks新創生態系資源，推動八家電信商App間完成底層系統介面串接API Integration，解決傳統跨境服務需頻繁切換App的數位藩籬。

台灣大表示，正重新定義電信服務角色，將電信App升級為用戶在海外消費與生活的核心樞紐，未來更攜手導入點數兌換與跨境金流機制，整合電信、旅遊、科技消費循環，將更多台灣優質新創、產品推向國際，共同提升全球旅客的行動與旅遊體驗，朝「大東南亞級」科技電信集團邁進。