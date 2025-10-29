達明第3季 EPS 0.41元 市場需求回溫

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

協作機器人大廠達明 （4585）昨（28）日公布今年第3季財報，隨著匯率因素降低，加上市場需求回溫，第3季稅後純益3,692萬元，每股純益0.41元。

達明第3季營收4.55億元，季增14.9%，毛利率50.15%，季減1.78個百分點，營益率2.17%，季減3.93個百分點。累計今年前三季營收13.47億元，毛利率51.11%、營益率6.22%，稅後純益7,320萬元，每股純益0.81元。

達明第2季在新台幣大幅波動下，出現匯損，致使業外虧損5,990萬元，導致單季轉虧。

達明董事會決議，於英屬維京群島投資設立子公司，交易總金額為1億美元（約新台幣30.6億元），達明持股100%。

展望後市，達明預估第4季營運優於第3季，今年全年業績較去年成長二成。展望2026年，預期至少有二至三成以上增幅。

