快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

中光電積極擴產無人機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

中光電（5371）昨（28）日舉行法說會指出，無人機事業被視為未來數年重要營運成長來源，今年前三季已認列無人機營收約10億元。公司規劃明年底將台灣廠區月產能由目前1,000台擴增至5,000台，並新增固定翼垂直起降（VTOL）專用產線，毛利相對更高。

本業方面，中光電指出，QD-OLED Monitor量產與新客戶加入，使Monitor業務已成為最強勁成長引擎。針對無人機標案進度，公司說明，首波3,037台標案依規分八批出貨，前三季完成約七成出貨量，認列四批營收約10億元，預計年底最後一批出貨完畢。

法人預估，未認列營收約25億元，將在第4季及明年第1季認列，將為營運增添動能。

無人機第3季營收占比約3%，較第2季8%下滑，主要為認列時間差異所致。

中光電表示，目標明年底將台灣無人機月產能擴充至5,000台，初期以台灣廠區為主。海外布局以美國與日本為重心，整機部分日方客戶預計2026上半年銷售，美方則進入OEM代工細部協商；模組配件如遙控器與光學頭戴已獲歐美客戶下單，明年貢獻將更顯著。

中光電 無人機 營收

延伸閱讀

義美總經理高志明現身新纖無人機青創基地動土 引爆合作聯想

中光電第3季 EPS 0.25元 看淡前景

佐茂熱轉 周四登興櫃

影／「陸勝一號」操演作戰逼真 戰車公路追擊仍守交通規則不超速

相關新聞

精測2025年前三季 EPS 21.73元 需求暢旺

測試介面業者精測昨 （28） 日公告第3季營運成果報告，單季合併歸屬母公司業主淨利達2.76億元 ，季增27.8% 、年...

是方2025年前三季 EPS 11.7元 配息6.6元

是方電訊（6561）昨（28）日公布第3季財報，單季每股純益3.47元，累計今年前三季每股純益11.7元，再創同期新高。

互動2025年前三季 EPS 2.82元 第4季會更好

互動國際數位（6486）昨（28）日公布第3季財報，單季每股純益0.81元，累計今年前三季每股純益2.82元。法人表示，...

安格揪團攻實體 AI

神盾集團旗下安格繼日前透過參與欣普羅私募，攜手打造「AI之眼」後，安格、欣普羅昨（28）日宣布再結合神盾集團旗下芯鼎、鈺...

創櫃菁英選拔 三贏家出列

櫃買中心（Taipei Exchange）長期透過創櫃板與多元豐沛的輔導資源，協助中小微新創企業成長。為發掘具備創新創意...

中光電積極擴產無人機

中光電（5371）昨（28）日舉行法說會指出，無人機事業被視為未來數年重要營運成長來源，今年前三季已認列無人機營收約10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。