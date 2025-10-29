馬來西亞新廠落成 毅嘉衝刺車用、光通訊
機構件廠毅嘉（2402）昨（28）日於馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝主持。毅嘉指出，新廠將鎖定車用與光通訊市場，並成為集團第二大生產基地，有助提升接單競爭力，挹注營運動能。
據悉，毅嘉1989年就在馬來西亞檳城投資建廠，2024年為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，藉此擴充毅嘉東南亞的生產製造產能。
毅嘉居林廠區占地11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約30,000平方米，新建廠房共四層樓，廠房總面積超過55,000平方米，全廠區採綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和AI，藉此實現工業4.0核心原則。
