快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

馬來西亞新廠落成 毅嘉衝刺車用、光通訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機構件廠毅嘉（2402）昨（28）日於馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝主持。毅嘉指出，新廠將鎖定車用與光通訊市場，並成為集團第二大生產基地，有助提升接單競爭力，挹注營運動能。

據悉，毅嘉1989年就在馬來西亞檳城投資建廠，2024年為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，藉此擴充毅嘉東南亞的生產製造產能。

毅嘉居林廠區占地11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約30,000平方米，新建廠房共四層樓，廠房總面積超過55,000平方米，全廠區採綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和AI，藉此實現工業4.0核心原則。

馬來西亞 毅嘉

延伸閱讀

毅嘉大馬新廠落成 衝刺營運成長

美展實力 與四國簽六協議 宣布雙邊貿易、與泰國和大馬在關鍵礦產達共識

就市論勢／伺服器供應鏈 盤面熱點

凌晨擅離學校宿舍！馬來西亞12歲女學生欲看非法賽車 半路慘遭2男性侵

相關新聞

欣興2025年前三季 EPS 2.06元

印刷電路板（PCB）族群公布財報與自結，載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布前三季獲利31.38億元，前三季每股純益...

智原2025年前三季 EPS 2.01元 年營收將衝高

智原（3035）昨（28）日公布第3季歸屬母公司業主淨利1.52億元，雖較第2季大增逾4.8倍，但較去年同期衰退42.4...

台灣大打造跨境旅遊平台 串聯七家國際電信

看準亞太跨境旅遊人次快速成長，台灣大（3045）昨（28）日宣布，串聯日本KDDI、新加坡Singtel、泰國AIS等七...

達明第3季 EPS 0.41元 市場需求回溫

協作機器人大廠達明（4585）昨（28）日公布今年第3季財報，隨著匯率因素降低，加上市場需求回溫，第3季稅後純益3,69...

致伸第3季每股賺1.55元

致伸（4915）昨（28）日召開法說會，公布今年第3季稅後純益7.12億元，季減2.8%、年減7.8%，每股純益1.55...

馬來西亞新廠落成 毅嘉衝刺車用、光通訊

機構件廠毅嘉（2402）昨（28）日於馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝主持。毅嘉指出，新廠將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。