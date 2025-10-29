欣興2025年前三季 EPS 2.06元
印刷電路板（PCB）族群公布財報與自結，載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布前三季獲利31.38億元，前三季每股純益（EPS）為2.06元，第3季賺贏上半年總和。
此外，欣興董事會昨日也通過子公司蘇州群策擬於香港聯合交易所主板申請上市案。
PCB鑽針廠商尖點也因近期股價狂飆，昨日依據主管機關要求公告財務數字，9月營收4.18億元，月增7.3%，年增29.9%，創新高，自結歸屬母公司淨利3,869.1萬元，年增71.8%，單月每股純益0.27元。
欣興公布前三季歸屬母公司淨利31.38億元，受上半年拖累，較去年同期50.27億元年減約37%，前三季累計EPS 2.06元。欣興上半年EPS為0.62元，換算第3季EPS約為1.44元，較今年第2季僅0.02元大幅改善，營運走出谷底，第3季賺贏上半年。
