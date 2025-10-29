智原2025年前三季 EPS 2.01元 年營收將衝高

智原（3035）昨（28）日公布第3季歸屬母公司業主淨利1.52億元，雖較第2季大增逾4.8倍，但較去年同期衰退42.42%，每股純益0.58元；前三季稅後純益5.24億元，年減35％，每股純益2.01元。

智原是ASIC設計服務暨矽智財（IP）業者，展望後市，公司預期，本季營收將回檔，惟2025全年營收仍可望改寫新猷，目前已獲得4奈米AI ASIC新案，2.5D及3D先進封裝也成功打入北美客戶。

回顧第3季，智原表示，單季IP營收4.1億元，季增43%，較去年同期歷史高點微幅減少7%。NRE（委託設計）收入攀升至4.9億元，季增19%，然因客戶調整立案時程以致增幅未達預期，年減24%；量產營收季減39%至23.3億元，年增30%。

晶圓代工策略方面，智原表示，先進製程採取多源代工策略，並與四大國際晶圓代工夥伴建立策略合作關係，目前已完整掌握各合作夥伴的製程設計套件（Process Design Kit, PDK），並啟用設計平台承接客戶專案，相關布局不僅滿足客戶分散地緣風險的需求，更在近期半導體供應鏈重組浪潮中凸顯戰略價值。

就中長期展望來看，智原指出，隨著先進製程及先進封裝設計案累積，加上全球化製造與封裝網絡布局，有助該公司提升整體解決方案的附加價值，鞏固市場競爭優勢。