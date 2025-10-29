中砂2025年前三季 EPS 6.02元 鑽石碟出貨旺

中砂（1560）昨（28）日召開法說會，公布第3季每股純益2.24元，優於第2季的1.82元，前三季每股純益6.02元。

中砂第3季毛利率32.4%，季增0.3個百分點，年增0.6個百分點，公司表示，上季匯率仍有不利影響，受惠於DBU鑽石碟出貨增加，在產品組合提升下，毛利率不畏匯率變數干擾，繳出上揚的成績單，另外，業外收益為正數，包含匯兌利益與評價約7,000萬元。

展望三大事業後市，中砂指出，ABU砂輪事業部與砂輪子公司因下半年台灣傳產機械工具機客戶受匯率及關稅干擾，相關事業產能利用率持續下降。

DBU鑽石事業部方面，受惠第4季先進製程及2奈米用鑽石碟需求持續增加，以及新增國外IDM客戶，同時第3季起成功導入其最先進製程並開始貢獻營收，第4季起也將陸續送樣其成熟製程挹注，預期將逐季增量。

中砂規劃，年底前鑽石碟每月出貨量可達近5萬顆，2026年將依據需求，持續新增產能。

至於SBU晶圓事業部，目前12吋月產能33萬片，持續滿載運作，並積極擴產，預估2026年第3季起月產能將達40萬片，藉此滿足先進製程客戶需求，預期第4季高階產品組合比重持續提高，有助降低匯率影響，並提高毛利率。