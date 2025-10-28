國巨9月獲利年增25% 華新科第3季每股純益2.07元

快訊

中央社／ 台北28日電

被動元件族群近期股價震盪，國巨今天公布9月自結歸屬母公司業主淨利新台幣22.71億元，較2024年同期增加25%，單月獲利約第2季獲利49.98億元的45%；由於國巨8月下旬股票分拆新股上市，9月自結每股稅後純益1.11元。

受惠人工智慧（AI）應用需求持續強勁，國巨自結9月合併營收116.81億元，創歷史單月新高。

國巨今年8月底每股股票面額一拆四，每股面額從10元調整為2.5元。在分割股票前，國巨上半年每股稅後純益20.51元，其中第2季每股純益9.74元；國巨9月每股純益若以股票分割前面額粗估，單月每股盈餘約4.44元。

華新科今天公布9月自結合併營收31.76億元，年減0.19%；9月自結稅後獲利2.1億元，年增40%，每股稅後純益0.43元，年增38.71%。

華新科自結第3季合併營收94.46億元，年增1.02%；第3季稅後淨利10.04億元，年增達125.11%，較第2季虧損2.15億元轉虧為盈，並一舉超越上半年獲利3.7億元，單季每股稅後純益2.07元。

華新科自結前3季稅後獲利13.74億元，年減33.3%，前3季每股稅後純益2.83元。

產業人士分析，人工智慧（AI）資料中心和伺服器建設，帶動高階電容元件拉貨需求持續強勁，預期包括積層陶瓷電容（MLCC）及鉭質電容等被動元件出貨持續增溫。

國巨 股票分割 華新科 每股純益

