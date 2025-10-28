欣興財報／前三季獲利31.38億元、EPS 2.06元 第3季賺贏上半年

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興董座曾子章。記者尹慧中／攝影
欣興董座曾子章。記者尹慧中／攝影

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）28日公告前三季財報數字，前三季歸屬母公司淨利31.38億元，前三季累計每股稅後純益（EPS）為2.06元，由於欣興上半年EPS為0.62元，換算第3季約為1.44元，較今年第2季僅0.02元大幅改善，營運走出谷底且第3季賺贏上半年。

欣興上半年歸屬母公司淨利約9.44億元，扣除上半年，第3季單季21.94億元，單季獲利順利超越上半年總和。

欣興也公告，公司董事會決議第一屆ESG委員會委員包含董座曾子章親自領軍雙執行長，依序為王聖煜：公司獨立董事，郭政輝：公司品質長，蘭庭：公司執行總經理，馬光華：公司執行總經理，王佰偉：公司事業處總經理，陳國朝：公司事業處總經理，廖本衛：公司功能性總經理，鍾明峰：公司發言人。

