快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

力成看好AI帶動記憶體封測需求 續擴FOPLP產能

中央社／ 台北28日電
半導體封測廠力成執行長謝永達。圖／聯合報系資料照片
半導體封測廠力成執行長謝永達。圖／聯合報系資料照片

半導體封測廠力成執行長謝永達今天表示，力成看好第4季人工智慧（AI）應用帶動DRAM記憶體封測需求，先進邏輯封測續擴產能成長可期，力成積極布局AI應用市場，持續擴充扇出型面板封裝（FOPLP）產能。

力成下午舉行法人說明會，展望第4季營運，謝永達指出，受到全球貿易環境與關稅調整影響，客戶提前下單，力成第4季展望穩健，不過仍需觀察美國政府對科技貿易競爭的措施以及關稅主義的發展。

在主要產品應用，謝永達預估，在動態隨機存取記憶體（DRAM），AI帶動記憶體應用與新機上市，第4季訂單正面看待。除了AI需求持續強勁，非AI伺服器也逐步進入更新升級階段，有助推升DRAM後續需求。

NAND快閃記憶體和固態硬碟（SSD），謝永達指出，第4季NAND封測訂單在新一代手機換機潮與資料中心SSD需求成長帶動下，持續走升；預期2026年第1季動能不減，淡季不淡。

在邏輯封測業務，謝永達表示，除了受惠客戶轉單效應，力成在高階封裝FC-BGA領域將展現成果，預期對邏輯封裝業務營收將有顯著貢獻；扇出型面板封裝（FOPLP）及測試業務進展，加速良率提升與產能擴充。

謝永達表示，力成積極布局AI應用市場，除了伺服器端推動FOPLP封測應用，力成也將逐步展開邊緣運算端應用產品試產，拓展更多成長動能。

展望旗下日本子公司Tera Probe和TeraPower營運，謝永達指出，第4季營收穩健，資本支出推動高效能運算（HPC）、AI和先進駕駛輔助系統（ADAS）產品成長及相關技術研發，預估今年Tera Probe和TeraPower資本支出約新台幣50.6億元，明年資本支出規劃2.5億美元。

在轉投資超豐電子，謝永達表示，第4季超豐在AI高速傳輸及電源相關產品持續增量，客戶對覆晶封裝（Flip-Chip）及測試需求逐季增強，評估超豐第4季急單與短單仍多。

力成 AI 法人說明會 DRAM 快閃記憶體 NAND 營收

延伸閱讀

台積電休息、中小接棒！直雲「多頭趨勢」：散熱需求強勁、看好奇鋐

高通AI晶片大單到 業界看好續帶旺台積電

記憶體股價噴發⋯外資喊「加碼力積電」反被唱衰！網勸：打八折看待

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

相關新聞

力成看好AI帶動記憶體封測需求 續擴FOPLP產能

半導體封測廠力成執行長謝永達今天表示，力成看好第4季人工智慧（AI）應用帶動DRAM記憶體封測需求，先進邏輯封測續擴產能...

力成：未來數季展望樂觀 明年第1季看佳

半導體封測廠力成董事長蔡篤恭今天表示，第3季營業結果符合預期；未來幾季營運展望趨於樂觀，按照以往季節性第1季是最疲軟的季...

欣興財報／前三季獲利31.38億元、EPS 2.06元 第3季賺贏上半年

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）28日公告前三季財報數字，前三季歸屬母公司淨利31.38億元，前三季累計每股稅後純益（...

是方財報／前三季大賺11.7元創同期新高 TPIX 全球排名提升至57名

是方電訊（6561）28日公布2025年第3季財報，第3季每股純益3.47元，累計前三季每股純益11.7元，再創歷史同...

川湖告陸廠侵權 將上訴

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（27）日公告，先前對中國大陸的泛亞電子工業（無錫）有限公司提出專利侵權訴訟獲得勝訴，但...

可成買庫藏 投入4.5億元

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日公告已買回自家股票2,245張，本次買回股份總金額4.51億元，平均每股買回價格2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。