智原財報／第3季EPS 0.58元 先進製程、封裝取得突破性進展

ASIC設計服務暨矽智財（IP）研發銷售領導廠商智原（3035）28日公布2025年第3季合併財務報表，合併營收32.4億元，季減28%、年增12%，歸屬於母公司業主之淨利為1.5億元，每股純益0.58元。

回顧第3季，合併營收為32.4億元，雖較上季減少28%，但仍較去年同期增長12%。從產品結構來看，IP營收表現亮眼達4.1億元，季增幅度達43%，惟較去年同期歷史高點微幅減少7%。

在NRE收入部分，攀升至4.9億元，雖較上季增加19%，然因客戶調整立案時程以致增幅未達預期，較去年同期則減少24%；量產營收較上季減少39%，為23.3億元，但仍較去年同期增加30%。

值得一提的是，公司持續深化先進製程及先進封裝兩大引擎並取得突破性進展，不僅成功拿下4奈米AI ASIC新案，彰顯國際客戶對智原在先進製程開發及AI領域設計能力的雙重認可，同時，公司更憑藉著先進封裝量產成功的實績，獲得來自北美客戶的2.5D及3D先進封裝新案，顯示智原區域性市場多元化策略取得成效。

在晶圓代工策略方面，智原在先進製程上採取多源代工策略（Multiple Foundry Strategy）並與四大國際晶圓代工夥伴建立策略合作關係，目前已完整掌握各合作伙伴之製程設計套件（Process Design Kit, PDK），並正式啟用設計平台承接客戶專案，此項布局不僅滿足客戶分散地緣風險的需求，更在近期半導體供應鏈重組浪潮中凸顯戰略價值。

展望未來，儘管第4季整體營收預期將迎來短期回檔，全年營收仍可望締造歷史新高。

面對國際市場變化，智原的多源代工策略提供了供應鏈韌性，以降低單一供應商風險及地緣政治影響；同時，透過調配不同代工夥伴的製程優勢與產能配置，可以提升先進封裝與異質整合的靈活性，實現最佳技術搭配，更重要的是能滿足政策合規與在地化生產要求。

中長期而言，隨著先進製程及先進封裝設計案的累積，加上全球化製造與封裝網路布局，將有助於公司提升整體解決方案的附加價值，鞏固市場競爭優勢。