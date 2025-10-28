力成：未來數季展望樂觀 明年第1季看佳

半導體封測廠力成董事長蔡篤恭今天表示，第3季營業結果符合預期；未來幾季營運展望趨於樂觀，按照以往季節性第1季是最疲軟的季度，不過力成預期2026年第1季表現，將較今年第1季更佳。

力成預估，第4季業績可望季增個位數百分比，預估今年全年業績可較2024年成長。展望今年資本支出，力成預期，全年規模仍符合先前預期的新台幣190億元，其中包括傳統和先進製程投資。

力成今天下午舉行法人說明會公布第3季自結財報，單季自結合併營收新台幣199.68億元，季增10.6%，較2024年同期增加9.1%，是2022年第4季以來單季高點。第3季毛利率16.1%、季增0.2個百分點，第3季營業利益20.52億元，營益率10.3%，季增0.1個百分點，第3季歸屬母公司業主獲利15.38億元，大幅季增60.2%，是4季以來高點，第3季每股純益2.08元，優於第2季EPS 1.3元，低於去年同期EPS 2.28元。

從應用來看，力成指出，第3季人工智慧（AI）應用占比約8%，車用占比約14%，通訊占比約26%，運算占比約23%，消費電子占比約26%。

力成分析，第3季有國際金價變化及夏季電費等生產成本增加因素，也有業外收益約2.6億元，力成大約有95%營收比重採用美元計價，若新台幣匯率升值1%，影響毛利率約0.6個百分點。

力成今年前3季累計自結合併營收535.22億元，較2024年同期（包括2024年中售予美光的中國大陸西安廠）減少4.8%，前3季累計合併毛利率16.3%，年減3個百分點，前3季營業利益54.35億元，營益率10.2%，年減2.9個百分點；累計前3季稅後獲利36.73億元，年減30.2%，前3季每股基本純益4.96元，低於去年同期EPS 7.05元。