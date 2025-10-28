快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

力成：未來數季展望樂觀 明年第1季看佳

中央社／ 台北28日電
力成董事長蔡篤恭。記者杜建重／攝影
力成董事長蔡篤恭。記者杜建重／攝影

半導體封測廠力成董事長蔡篤恭今天表示，第3季營業結果符合預期；未來幾季營運展望趨於樂觀，按照以往季節性第1季是最疲軟的季度，不過力成預期2026年第1季表現，將較今年第1季更佳。

力成預估，第4季業績可望季增個位數百分比，預估今年全年業績可較2024年成長。展望今年資本支出，力成預期，全年規模仍符合先前預期的新台幣190億元，其中包括傳統和先進製程投資。

力成今天下午舉行法人說明會公布第3季自結財報，單季自結合併營收新台幣199.68億元，季增10.6%，較2024年同期增加9.1%，是2022年第4季以來單季高點。第3季毛利率16.1%、季增0.2個百分點，第3季營業利益20.52億元，營益率10.3%，季增0.1個百分點，第3季歸屬母公司業主獲利15.38億元，大幅季增60.2%，是4季以來高點，第3季每股純益2.08元，優於第2季EPS 1.3元，低於去年同期EPS 2.28元。

從應用來看，力成指出，第3季人工智慧（AI）應用占比約8%，車用占比約14%，通訊占比約26%，運算占比約23%，消費電子占比約26%。

力成分析，第3季有國際金價變化及夏季電費等生產成本增加因素，也有業外收益約2.6億元，力成大約有95%營收比重採用美元計價，若新台幣匯率升值1%，影響毛利率約0.6個百分點。

力成今年前3季累計自結合併營收535.22億元，較2024年同期（包括2024年中售予美光的中國大陸西安廠）減少4.8%，前3季累計合併毛利率16.3%，年減3個百分點，前3季營業利益54.35億元，營益率10.2%，年減2.9個百分點；累計前3季稅後獲利36.73億元，年減30.2%，前3季每股基本純益4.96元，低於去年同期EPS 7.05元。

力成 毛利率 營收 EPS 法人說明會 每股純益

延伸閱讀

邁達特第3季 EPS 0.77元 動能升溫

中光電第3季 EPS 0.25元 看淡前景

德記第3季 EPS 0.59元 永信建0.5元

晶碩2025年前三季 EPS 15.38元

相關新聞

力成看好AI帶動記憶體封測需求 續擴FOPLP產能

半導體封測廠力成執行長謝永達今天表示，力成看好第4季人工智慧（AI）應用帶動DRAM記憶體封測需求，先進邏輯封測續擴產能...

力成：未來數季展望樂觀 明年第1季看佳

半導體封測廠力成董事長蔡篤恭今天表示，第3季營業結果符合預期；未來幾季營運展望趨於樂觀，按照以往季節性第1季是最疲軟的季...

欣興財報／前三季獲利31.38億元、EPS 2.06元 第3季賺贏上半年

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）28日公告前三季財報數字，前三季歸屬母公司淨利31.38億元，前三季累計每股稅後純益（...

是方財報／前三季大賺11.7元創同期新高 TPIX 全球排名提升至57名

是方電訊（6561）28日公布2025年第3季財報，第3季每股純益3.47元，累計前三季每股純益11.7元，再創歷史同...

川湖告陸廠侵權 將上訴

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（27）日公告，先前對中國大陸的泛亞電子工業（無錫）有限公司提出專利侵權訴訟獲得勝訴，但...

可成買庫藏 投入4.5億元

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日公告已買回自家股票2,245張，本次買回股份總金額4.51億元，平均每股買回價格2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。