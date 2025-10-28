是方財報／前三季大賺11.7元創同期新高 TPIX 全球排名提升至57名

是方電訊（6561）28日公布2025年第3季財報，第3季每股純益3.47元，累計前三季每股純益11.7元，再創歷史同期新高。是方董事長邵泓嘉表示，隨著全球AI算力需求持續強勁，預期未來三至五年仍將維持高成長趨勢。

是方第3季合併營收達9.3億元，每股純益3.47元，累計前三季營收30.1億元，較去年同期成長9.5%，毛利率53.3%，高於去年同期46.5%，淨利率30.3%，每股純益11.7元，營運再創高峰。

目前是方主力產品線中，IDC服務貢獻前三季營收達13.9億元，較去年同期成長36.3%；雲端服務營收4.8億元，年增9.3%。

在AI熱浪襲捲下，是方強調，持續深耕資料中心、雲端與網路連結服務，全力穩固東亞數位匯流核心樞紐及AI算力應用中心領導地位。

邵泓嘉表示，是方聯雲AI智能資料中心（LY2）銷售率已達預期目標，不僅推升IDC業務成長動能，也同步帶動網路與雲端服務營收表現，緊接著第4季包含國際大型CSP、金融科技、OTT及醫療照護等客戶也會陸續進駐，將進一步挹注營運動能，隨著全球AI算力需求持續強勁，預期未來三至五年仍將維持高成長趨勢。

是方總經理劉耀元指出，以「AI、網路、雲端三大核心，結合LY2與全球網路節點布局，穩步擘劃AI建設藍圖，提升是方國際能見度」的戰略目標，已經逐步展現成果，並充分落實在是方台北網際網路交換中心（簡稱TPIX）的世界排名之上！

截至目前，是方TPIX全球排名第57名，會員數已達235個，與全球排名54的新加坡網際網路交換中心（SGIX）僅有3名之差，持續朝「全球前50大、亞洲前3大」目標邁進。

劉耀元指出，TPIX不僅與國際重要網路交換中心串聯，並在日本、新加坡、香港設有國際節點，近期更拓展至美西與歐洲，成為亞洲重要的網際網路樞紐。

此外，為滿足高階AI伺服器對電力與散熱的高要求，是方強調，推出全台首創的「AI水（氣）冷資料中心拎包入住服務方案」也受到國內外企業一致青睞。由於GB200、GB300等高階AI伺服器對水冷環境需求極高，而市場上水冷資料中心供給稀少，是方LY2具備高電力、高承載與水冷三大優勢，透過水、電、防火、防震及資安管理等全方位技術整合，為AI世代提供最即時、最高效的運算環境，協助客戶快速導入AI應用服務。

是方對未來獲利持續成長抱持樂觀看待，更於10月15日召開股東臨時會，通過修改公司章程，自2026年起將股利由「年配」改為「半年配」，每年於第1季與第3季兩階段發放，藉由一連串的獲利回饋方案，接續創造是方、股東與客戶的三贏價值。