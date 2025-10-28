中際旭創持續創下歷史新高 帶動台股光通訊群魔亂舞

繼全球光模組龍頭中際旭創股價持續創下歷史新高後，28日台股光通訊族群有如猛虎出閘、百花齊放，由環宇-KY（4991）領軍率先漲停鎖死，漲停價162.5元，上漲14.5元，漲幅9.8%；而華星光（4979）緊隨其後，同樣亮燈漲停，漲停價209元，上漲19元，漲幅10%，而光聖（6442）、波若威（3163）、眾達-KY（4977）等也不落人後，除光聖逼近漲停外，波若威及眾達-KY皆有6%以上的漲幅。

週日陸系外資出具一份報告，上修2026年800G / 1.6T 光模組需求預測，分別從3,700萬及2,800萬顆上修至4,300萬與3,000萬顆，主要是因為兩大CSP廠Google及AWS對AI伺服器的強勁需求所帶動，同時隨著GPU/ASIC 擴展時所需的頻寬倍增，光模組的配比就必須隨之增加。此外，陸系外資表示Google 將於 2026 年全面轉向大型叢集架構，其垂直擴展(scale-up)方向的新產品預期將採用光學互連，引爆光模組需求。

此外，市場近期傳出，繼Anthropic之後，Meta也在考慮買Google TPU來用，並且Google透過Broadcom在台積（2330）明年CoWoS 的投片每個月也都在上修，而光聖作為Google 資料中心的光纖供應商，就有機會成為這波浪潮的最大受益者。除了本業外，光聖轉投資的子公司合聖也有好消息，法人表示，其專注研發CPO所需使用的ELS模組，預計明年有望進入量產，後年則有望登錄興櫃。