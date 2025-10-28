冷革命發燙！奇鋐漲停創天價、雙鴻飆新高入主千金俱樂部

「冷革命」全面啟動！隨著AI伺服器能耗暴增與蘋果導入新散熱技術，散熱雙雄多頭沸騰，奇鋐（3017）成為最大焦點，盤中強攻漲停鎖死1305元天價，雙鴻（3324）同步飆漲逾8%、登上歷史新高1060元，帶動建準（2421）、力致（3483）、健策（3653）、台達電（2308）等聯袂走強。

蘋果「冷革命」正式展開，業界傳出高階平板iPad Pro將首度導入均熱板技術，除可讓機身更薄、提升效能穩定度，也象徵蘋果散熱設計邁入新階段。蘋果為全球平板龍頭，每年出貨超過5,500萬台，若高階款採VC後其他機型跟進，將引爆新一波散熱供應鏈商機。據悉，蘋果僅找兩岸各一家供應商，奇鋐為唯一台廠入列，市場看好後續出貨動能可期。

在AI伺服器領域，隨生成式AI推動全球算力軍備競賽，伺服器功耗動輒上千瓦，如何兼顧能效與溫控成為新戰場。法人指出，「晶片級散熱」將是AI伺服器的核心戰略，奇鋐、台達電、雙鴻等台廠具備技術優勢，有望迎來長線成長契機。

外資接連看多散熱族群。美系外資指出，至2030年液冷板技術仍將是主流，長線有利奇鋐與雙鴻；同時看好高壓直流（800 VDC）系統可提升資料中心能源效率，將使台達電、貿聯-KY（3665）同步受惠。亞系外資最新報告亦給予健策、奇鋐、雙鴻「買進」評等，並大幅調高目標價，其中健策首度納入即上看3,186元，奇鋐與雙鴻分別上調至1,700元、1,160元。

整體而言，AI高能耗帶來液冷革命，蘋果行動裝置導入均熱板技術則啟動新應用浪潮，雙線利多匯聚使台灣散熱族群成為市場資金焦點。法人預期，第四季起AI伺服器與蘋果新品量產效應將同步發酵，奇鋐、雙鴻、健策等「冷商機三雄」仍將是台股最熱焦點之一。