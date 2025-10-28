群聯雙鴻衝破1000元 台股現26千金
記憶體控制晶片廠群聯再創新天價，股價衝破1000元大關，一度達1050元，雙鴻同步突破1000元關卡，台股出現26千金。
受惠人工智慧（AI）推論需求不斷攀升，帶動資料儲存龐大新增需求，使得儲存行快閃記憶體（NANDFlash）市場供需失衡，市場看好群聯營運可望受惠。
群聯在市場資金不斷湧入推升下，股價屢創新高，今天延續強勁走勢，開盤即站上1000元大關，一度達1050元，上漲82元。
此外，雙鴻股價重登1000元大關之上，一度達1050元，上漲69元。隨著群聯和雙鴻躋身千金股之列，台股出現26千金。
智邦、光聖和亞德客-KY股價皆在900元之上，蓄勢挑戰1000元大關，台股千金股規模不排除有機會進一步壯大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言