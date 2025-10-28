快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

群聯雙鴻衝破1000元 台股現26千金

中央社／ 新竹28日電

記憶體控制晶片廠群聯再創新天價，股價衝破1000元大關，一度達1050元，雙鴻同步突破1000元關卡，台股出現26千金。

受惠人工智慧（AI）推論需求不斷攀升，帶動資料儲存龐大新增需求，使得儲存行快閃記憶體（NANDFlash）市場供需失衡，市場看好群聯營運可望受惠。

群聯在市場資金不斷湧入推升下，股價屢創新高，今天延續強勁走勢，開盤即站上1000元大關，一度達1050元，上漲82元。

此外，雙鴻股價重登1000元大關之上，一度達1050元，上漲69元。隨著群聯和雙鴻躋身千金股之列，台股出現26千金。

智邦、光聖和亞德客-KY股價皆在900元之上，蓄勢挑戰1000元大關，台股千金股規模不排除有機會進一步壯大。

元大 群聯 台股

