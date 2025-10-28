神盾集團將入欣普羅董事會

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

神盾集團旗下安格（6684）日前以每股30元認購欣普羅私募，共投資1.98億元，取得約兩成股權，成為單一最大股東。明年欣普羅將全面改選董事，神盾集團可望取得二至三席董事，未來雙方合作將攜手將打造「AI視覺解決方案」，搶攻無人機市場等新應用。

欣普羅以實物投影機產品為主，營收占比達七成，前三季營收1.1億元，年增1.37倍，受惠實物投影機去化庫存結束，訂單明顯回溫，預期本季營運有望攀上全年高點。

欣普羅扎根影像技術多年，是輝達策略合作夥伴，也是台灣唯一獲輝達認可的影像處理專業公司，其影像技術可提供AI深度學習辨識力，也取得英特爾等國際大廠技術認證，具備從產品設計、開發、驗證到量產能力。

欣普羅透過私募引進神盾集團資金，後續將結合神盾集團AI布局，形成從影像擷取、處理、傳輸到AI運算的全方位系統，攜手打造「AI之眼」。

展望本季，欣普羅表示，實物投影機市場需求回溫，目前訂單能見度達明年首季；另一方面，上半年與其他業者合作無人機應用，主要為標案。

