萬年清布局印度再報捷
萬年清（6624）積極布局印度市場再傳捷報，拿下印度台資鞋廠廢水處理標案。萬年清表示，已與印度水處理龍頭企業VATech WABAG簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手共同推動印度工業及市政廢水處理專案，擴大綠色商機。
為深耕東南亞市場並提供即時的在地技術服務，萬年清2024年設立印度子公司Everclear Environment India Pvt. Ltd.，以貼近當地市場需求。隨著印度「Make in India」政策推動，台資企業加速印度設廠，萬年清正積極與當地客戶洽談廢水處理與零排放（ZLD）系統建置，以協助產業達成水循環與環保要求。
業界指出，在台灣市場，萬年清持續受惠於半導體先進封裝產能擴張，去年底已與大型環保公司合作，拿下封裝大廠新建廠的廢水處理訂單。由於先進封裝是AI應用決戰關鍵，產能連年倍增，萬年清預期未來在建廠需求下，將能有效帶動公司工程接案量。
受惠ESG、循環經濟及客戶新地區擴廠需求，伴隨新建廠工程陸續開展，萬年清前三季營收3.64億元，為九年來同期高點，年增1.87％，其中，第3季營收1.35億元，季增4.25％。
法人分析，本業獲利已隨營收增長轉為正數，顯示公司核心營運體質持續轉強。
