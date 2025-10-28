快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

台達電、光寶科 獲力挺

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

AI持續發展之下，功率不斷上升，電源供應器已成為市場關注焦點，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，AI資料中心電源解決方案價值攀升，其中包括800 VDC架構將在未來成為主流，推動相關供應鏈成長，因此將台達電（2308）和光寶科目標價分別從1,111元上調至1,235元、109元上調至150元，顯示對其未來獲利的樂觀態度。

大摩表示，AI伺服器機櫃的電源設計著重於功率、功率密度和轉換效率，預期台達電和光寶科都將受益於AI伺服器電源業務，今年AI相關營收占比將增至約20%；在評等方面，台達電維持「優於大盤」、光寶科則為「中立」。

大摩指出，鑑於台達電的設計能力，以及主導的市占率，AI電源業務將為其帶來25%至30%的營業利潤率貢獻。對光寶科而言，約可貢獻15%的營業利潤率，高於該公司的平均水準。

大摩預期，800 VDC將被輝達（NVIDIA）應用於2027年下半年推出的Rubin Ultra。其關鍵產品包括作為過渡解決方案的800 VDC獨立電源機櫃，而固態變壓器和DC-DC電源轉換板則會強化此項升級。目前台達電憑藉其已在OCP高峰會上展示的相關產品，將保持其領導地位。

大摩指出，800 VDC生態系統包括基礎設施供應商、電力與散熱以及晶片製造商。其優勢在於在不增加額外200公司銅排之下，為單一伺服器機架供電，並傳輸超過150%的電力，且可節省成本並減輕伺服器機架的重量。

台達電將於30日召開法說會，大摩認為，受惠於有利的產品組合轉變，預期台達電第3季毛利率和營業利潤率分別為36.4%和16.3%，較上一季分別上升0.9個百分點、1.2個百分點，創下歷史新高。

目前台達電9月液冷系統營收超過90億元，月增近兩倍，占總營收16%。而伺服器電源和功率電感也對營收有所貢獻。展望第4季，預期營收將季增5%至10%，優於季節性表現。

台達電 光寶科 大摩

延伸閱讀

記憶體火熱！大摩上調五檔台股目標價 最看好這檔、一個半月調高四次

台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

光寶、台達電、貿聯-KY 及富世達價量齊揚 外資這麼說

最牛一輪／光寶科有戲 凱基54熱

相關新聞

川湖告陸廠侵權 將上訴

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（27）日公告，先前對中國大陸的泛亞電子工業（無錫）有限公司提出專利侵權訴訟獲得勝訴，但...

可成買庫藏 投入4.5億元

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日公告已買回自家股票2,245張，本次買回股份總金額4.51億元，平均每股買回價格2...

台達電、光寶科 獲力挺

AI持續發展之下，功率不斷上升，電源供應器已成為市場關注焦點，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，AI資料中心電源解決方...

PCB 鏈升級 五台廠躍贏家

隨載板尺寸不斷放大、多層數趨勢，以及M9高速傳輸材料的準備上線，法人表示，高速傳輸帶來PCB供應鏈的升級大浪潮。看好銅箔...

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲...

矽統本業轉盈 15年首見

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）營運出現大轉機，昨（27）日公布第3季營業利益1.07億元，不僅扭轉上季本業虧損窘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。