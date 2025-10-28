台達電、光寶科 獲力挺
AI持續發展之下，功率不斷上升，電源供應器已成為市場關注焦點，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，AI資料中心電源解決方案價值攀升，其中包括800 VDC架構將在未來成為主流，推動相關供應鏈成長，因此將台達電（2308）和光寶科目標價分別從1,111元上調至1,235元、109元上調至150元，顯示對其未來獲利的樂觀態度。
大摩表示，AI伺服器機櫃的電源設計著重於功率、功率密度和轉換效率，預期台達電和光寶科都將受益於AI伺服器電源業務，今年AI相關營收占比將增至約20%；在評等方面，台達電維持「優於大盤」、光寶科則為「中立」。
大摩指出，鑑於台達電的設計能力，以及主導的市占率，AI電源業務將為其帶來25%至30%的營業利潤率貢獻。對光寶科而言，約可貢獻15%的營業利潤率，高於該公司的平均水準。
大摩預期，800 VDC將被輝達（NVIDIA）應用於2027年下半年推出的Rubin Ultra。其關鍵產品包括作為過渡解決方案的800 VDC獨立電源機櫃，而固態變壓器和DC-DC電源轉換板則會強化此項升級。目前台達電憑藉其已在OCP高峰會上展示的相關產品，將保持其領導地位。
大摩指出，800 VDC生態系統包括基礎設施供應商、電力與散熱以及晶片製造商。其優勢在於在不增加額外200公司銅排之下，為單一伺服器機架供電，並傳輸超過150%的電力，且可節省成本並減輕伺服器機架的重量。
台達電將於30日召開法說會，大摩認為，受惠於有利的產品組合轉變，預期台達電第3季毛利率和營業利潤率分別為36.4%和16.3%，較上一季分別上升0.9個百分點、1.2個百分點，創下歷史新高。
目前台達電9月液冷系統營收超過90億元，月增近兩倍，占總營收16%。而伺服器電源和功率電感也對營收有所貢獻。展望第4季，預期營收將季增5%至10%，優於季節性表現。
