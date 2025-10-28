原物料ETF 挑逾三個月

美中雙方達成一項初步的貿易協議，再加上川習會即將登場，台股昨（27）日早盤飛躍28,000關卡，盤面上，期街口道瓊銅（00763U）、期街口S&P黃豆（00693U）等商品也上漲。發行券商指出，看好原物料商品相關族群後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

受惠於貿易戰的利多消息，期街口道瓊銅上漲3.7%、期街口S&P黃豆上漲2.4%。

銅價除了受惠於美中貿易情勢改善，同時，中國官方釋放訊號顯示今年該國經濟有望實現成長目標，也帶動銅等基本金屬價格走揚。聯準會聖路易聯邦儲備銀行總裁穆薩勒姆也釋放進一步降息的訊號，提振了市場對聯準會降息預期，對銅價構成支撐。

街口投信表示，在銅價高居不下的情況下，陸企為賺取價差，在9月增加了銅板出口量，帶動銅精礦進口需求提升，加上智利國有銅業巨頭擬提高歐洲市場的銅附加費用，顯示全球銅供應持續緊張，有利於銅價維持穩定。

美財長貝森特指出，這輪經貿磋商後，中國未來幾年將恢復大量採購美國黃豆。街口投信表示，以黃豆為例，全球貿易高度依賴美國這個最大出口國和中國這個最大買家。黃豆的特殊性在於其在全球貿易中的戰略地位，它是中國最大的採購商品之一，同時美國是最大的主要供應國；由此可見，美中關係的重要性與決定性。受美中關稅戰新聞和市場情緒推動，投資人可留意這波短期的波動進行動態操作。權證發行商建議，看好期街口道瓊銅、期街口S&P黃豆可買價內外15%以內、距到期日逾90天的相關認購權證，但宜設好停利停損。