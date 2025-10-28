京元電、世界 四檔拉風

台股昨（27）日再創歷史新點位，半導體股表現勁揚，其中京元電子（2449）、世界先進（5347）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進認購權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

京元電子ASIC CP業務可期，目前下世代平台規格已定、樣品將在第4季陸續送至封測廠，京元電預燒爐包含可因應的功耗、每批次的顆數等都需配合客戶做客製化調整，並發包給代工廠生產，法人認為，比起打造第二供應鏈，讓產品準時推出市場將為客戶首要考量。

且京元電子為因應AI需求，已積極尋求廠房租賃來服務客戶，且後續仍有進一步規劃，也積極配合客戶採取Taiwan+1的政策等。上述因素使京元電子與AI 主要客戶合作仍逐漸加深。此外，法人預期，京元電子既有ASIC design客戶將擴大與公司在CP端合作，主要晶圓製造廠也將朝封測端託管設備，成為2026年強勁動能之一。

法人指出，預期京元電子2025年營收達345億，年增28.7%，其中AI營收占比達35%至40%，毛利率35.5%，稅後純益106億，年增36.5%，每股純益（EPS）8.68元。

世界先進公布自結9月營收51.11億元，創39個月新高，主要受惠於手機、PC等的AI滲透率提升，帶動電源管理產品規格升級，而伺服器的電源管理產品用量以倍數成長。在歐、美、日系IDM走向去中化的趨勢下，與世界先進的合作將持續加深。整體AI對世界先進的營收貢獻今年將達10%。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外15%以內、有效天期四個月以上的商品介入。