全民權證／智邦 兩檔有潛利
智邦（2345）第3季受惠美系資料中心ASIC伺服器布建需求，相關產品需求持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配的高階網路交換器需求也隨之增加。法人指出，智邦第4季營運預期維持高檔，自第3季拉貨需求優於預期後，第4季布建持續，即使季底進入新舊產品轉換期，客戶需求依舊強勁，季衰退幅度有限，上修整體營收預估至695.42億元，較去年同期大幅成長。
在產品組合持續調整下，預估智邦第4季毛利率將走高至18.2%，在未有明顯可預期之業外因素影響下，稅後純益為76.92億元，每股純益（EPS）13.76元，獲利將創歷史次高。
權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期150天以上的認購權證靈活操作。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
