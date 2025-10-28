全民權證／國巨 押價內外5%

國巨*（2327）9月合併營收116.81億元，創新高，月增8.6%、年增12.2%。展望後市，法人認為，隨Al機櫃由48V轉向800V架構，電源供應器對高耐壓MLCC、鋁電容與鉭電容的可靠性要求會更高。

AI伺服器採用此高電壓架構，將顯著推升其高階被動元件的單機價值及元件數量。而國巨*透過橫向整合實現併購協同效應，努力從被動元件製造商，轉型為零組件完整解決方案供應商，使其擺脫了被動元件市場的景氣循環限制，更讓其業務成功切入AI伺服器、電動車、能源轉型、感測器等高毛利、高成長的結構性市場。

權證發行商建議，看好國巨*後市表現的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與偏多行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）