邁達特第3季 EPS 0.77元 動能升溫

邁達特（6112）昨（27）日董事會通過第3季合併財務報告，合併營收56.5億元，年增31%；歸屬母公司業主淨利1.46億元，每股純益0.77元。

邁達特指出，營收大幅躍進，主要動能來自一些企業資料中心及AI應用相關等大型專案的結案與出貨，以及來自Red Hat、Microsoft、AWS等軟體與雲端服務產品線的快速穩定成長。海外子公司 Brainstorm亦表現亮眼。

邁達特除營收與獲利上有不錯表現，也完成兩大關鍵高成長領域的策略布局，有效強化公司成長引擎。在AI數據方面，取得全球數據與AI領導廠商Databricks全台首家「Select Tier合作夥伴」資格，共同聚焦AI數據經濟成長黃金期。根據預測，2024至2030年全球大數據市場年均成長率（CAGR）達14.9%，亞太區為主要成長動能來源。

AI防詐領域，邁達特與全球信任科技領導者Gogolook策略結盟，整合其旗下Watchmen企業級AI防詐與偽冒偵測技術，有效強化邁達特資安產品線。