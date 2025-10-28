快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

中光電第3季 EPS 0.25元 看淡前景

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中光電（5371）董事會昨（27）日通過第3季財報，單季合併營收99.48億元，季增0.9%，年減7%。毛利率15.18%，季減2.97個百分點、年減1.43個百分點。稅後純益9,524.1萬元，季增65.8%，年減53%，每股純益0.25元。

中光電將於今天召開線上法說會，說明第3季營運成果並展望第4季景氣。中光電表示，10月受到大陸十一長假工作天數減少影響，包括影像產品及節能產品出貨量估計季減約一成。

中光電累計今年前三季合併營收282.8億元，年減5%。毛利率16.92%，年減0.44個百分點。稅後純益1.72億元，年減72.6%，每股純益0.44元。

其中，影像產品第3季合併營收20.37億元，季減21%；出貨量約12.9萬多台，季減26%。累計前三季合併營收70.62億元，合併出貨量46.6萬台，因對等關稅與匯率波動等因素影響，分別較2024年同期減少41%及44%。

節能產品第3季合併營收56.36億元，季增33%、年增3%；出貨量855.5萬片／台，季增22%，年增13%。累計前三季節能產品合併營收137.64億元，年減3%；出貨量2,256萬片／台與去年相當。

中光電 營收

延伸閱讀

無人機族群 法人看好

兆聯 一路旺到明年

國防標案帶動…軍用無人機有望加速發展 法人看好6檔

漢翔、中光電 四檔帶勁

相關新聞

川湖告陸廠侵權 將上訴

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）昨（27）日公告，先前對中國大陸的泛亞電子工業（無錫）有限公司提出專利侵權訴訟獲得勝訴，但...

可成買庫藏 投入4.5億元

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日公告已買回自家股票2,245張，本次買回股份總金額4.51億元，平均每股買回價格2...

台達電、光寶科 獲力挺

AI持續發展之下，功率不斷上升，電源供應器已成為市場關注焦點，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，AI資料中心電源解決方...

PCB 鏈升級 五台廠躍贏家

隨載板尺寸不斷放大、多層數趨勢，以及M9高速傳輸材料的準備上線，法人表示，高速傳輸帶來PCB供應鏈的升級大浪潮。看好銅箔...

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲...

矽統本業轉盈 15年首見

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）營運出現大轉機，昨（27）日公布第3季營業利益1.07億元，不僅扭轉上季本業虧損窘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。