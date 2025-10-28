中光電第3季 EPS 0.25元 看淡前景
中光電（5371）董事會昨（27）日通過第3季財報，單季合併營收99.48億元，季增0.9%，年減7%。毛利率15.18%，季減2.97個百分點、年減1.43個百分點。稅後純益9,524.1萬元，季增65.8%，年減53%，每股純益0.25元。
中光電將於今天召開線上法說會，說明第3季營運成果並展望第4季景氣。中光電表示，10月受到大陸十一長假工作天數減少影響，包括影像產品及節能產品出貨量估計季減約一成。
中光電累計今年前三季合併營收282.8億元，年減5%。毛利率16.92%，年減0.44個百分點。稅後純益1.72億元，年減72.6%，每股純益0.44元。
其中，影像產品第3季合併營收20.37億元，季減21%；出貨量約12.9萬多台，季減26%。累計前三季合併營收70.62億元，合併出貨量46.6萬台，因對等關稅與匯率波動等因素影響，分別較2024年同期減少41%及44%。
節能產品第3季合併營收56.36億元，季增33%、年增3%；出貨量855.5萬片／台，季增22%，年增13%。累計前三季節能產品合併營收137.64億元，年減3%；出貨量2,256萬片／台與去年相當。
