合勤控加入國際資安組織

合勤控（3704）昨（27）日宣布，旗下產品安全事件應變團隊（PSIRT）加入國際資安組織FIRST，為國內網通首家。近年合勤控資安成果亮眼，打入政府、台積電等科技傳產客戶，每年維持四成成長水準。

合勤控認為，台灣網通產業在全球供應鏈中角色日益關鍵，產品安全不再只是合規要求，更是品牌信任與市場競爭力的核心。

合勤控資安產品已經打入立法院、中科院、氣象署、台積電等政府機關及高科技產業。旗下黑貓資訊深耕國防、航太與關鍵基礎設施資安防護，日前參加台北國際航太暨國防工業展，就大秀關鍵基礎設施資安升級，打造國防產業堅實防線。

合勤控看好，未來資安領域在高機密資料保護需求將會明顯成長，來自國家安全及企業主的安全意識持續攀升，可望推升資安領域貢獻營收每年成長維持四成的水準。

現在合勤控通過國際資安組織FIRST（Forum of Incident Response and Security Teams）審核，成為全球會員。FIRST是全球最具影響力的資安事件應變與合作組織之一，會員遍及113個國家／地區、共計817個團隊，涵蓋政府機關、電信業者、科技公司與研究機構，被譽為「全球資安事件應變團隊的聯合國」。