佐茂熱轉 周四登興櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組大廠佐茂（7854）預計10月30日以每股認購價格27元登錄興櫃，主辦券商為國票證券。展望後市，佐茂總經理吳建銘昨（27）日指出，隨著匯率波動因素降低，加上低軌衛星相關應用開始量產出貨，將帶動第4季營運成長。

他說，整體來看，預計今年全年營收呈現成長態勢，明年在低軌衛星、無人機等新應用貢獻放大，加上穿戴業務持續增長下，明年營收將優於今年。

佐茂為桓鼎旗下子公司，專注於鋰電池模組的研發與製造，產品主要應用於工業、醫療、智慧穿戴、影像應用、BBU、儲能系統、低軌衛星、無人機及輕型載具等領域，多元產品線多方挹注公司營運成長動能。佐茂2024年營收達16.45億元、年增16.41%；今年上半年營收8.3億元、年增2.9%。

以營收比重來看，佐茂目前主要業績來自智慧穿戴，醫療及工業領域，近年跨足輕型載具電動化商機及儲能產品。展望未來，佐茂認為，低軌衛星、無人機及機器人等產業將是未來營運增長的新動能。

佐茂目前已拿下美系客戶低軌衛星電池模組訂單，今年9月放量、穩定出貨，預計2026年、2027年相關業務將有更顯著增長。

電池模組 低軌衛星

